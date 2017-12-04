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15:21 (мск), источник: Om1.ru

В Омске у парка 30-летия ВЛКСМ 73-й автобус сбил девушку

Омичка попала под колеса на пересечении улиц Хмельницкого и Маяковского. Ее увезли в больницу.

ДТП с участием пассажирского транспорта произошло сегодня около 16:00 на улице Маяковского. Автобус «ПАЗ», ехавший по маршруту № 73 («ул. Стрельникова — ул. Романенко»), при повороте направо с улицы Богдана Хмельницкого сбил на перекрестке пешехода.

Пострадавшей оказалась 25-летняя девушка. Ее доставили в больницу.

Как сообщают в пресс-службе регионального УГИБДД, за рулем автобуса находился 57-летний водитель. Признаков опьянения у него не обнаружено. По факту ДТП проводится проверка.

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