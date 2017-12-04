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15:30 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии из больницы на улицу выкинули пациента, мужчина скончался

УФА, 4 дек 2017. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/. Учалинский районный суд Башкортостана рассмотрел гражданское дело по иску к Учалинской центральной городской больнице. Сестра погибшего из-за халатности медиков мужчины потребовала компенсировать моральный вред и судебные расходы на сумму в 1 млн 500 тысяч рублей.

В пресс-службе суда сообщили, что два года назад 21 июня нетрезвый мужчина несколько раз упал на улице в городе Учалы. Сотрудниками скорой медпомощи он был доставлен в приемный покой городской больницы. Дежурный врач-терапевт осмотрел его и поставил под динамическое наблюдение. Но как выяснилось, по указанию санитарки без уведомления медперсонала санитар вывел пациента за пределы больницы и бросил на землю на территории местного колледжа.

Через некоторое время охранник учебного заведения сообщил в полицию, что возле охраняемого им объекта находится мужчина, который падает и ударяется об асфальт. Стражи порядка, прибывшие на место, позвонили диспетчеру больницы, но та отказалась направлять на место бригаду скорой помощи, так как мужчина ранее уже был доставлен в медучреждение и больше в помощи не нуждался. Позже горожанин скончался.

В суд обратилась родная сестра погибшего и просила взыскать компенсацию морального вреда с больницы. Была произведена экспертиза, по результатам которой выяснилось, что за время нахождения в приемном отделении Учалинской ЦГБ мужчине не провели медобследование в полном объеме.

Суд частично удовлетворил требования родственницы и взыскал с больницы 200 тысяч рублей и сумму, потраченную на судебные расходы.

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