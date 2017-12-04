Пожарные потушили горящую квартиру в многоэтажке на улице Глушко в Казани

Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Казани пришло накануне в 19.16. На вызов отправились сотрудники пожарно-спасательной части № 6. К их приезду из дома самостоятельно вышли 36 человек. Пожарные потушили огонь через 22 минуты после вызова.