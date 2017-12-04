Пожарные потушили горящую квартиру в многоэтажке на улице Глушко в Казани
(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Пожарные потушили горящую квартиру в многоэтажном доме № 9 на улице Глушко в Казани, сообщила ИА «Татар-информ»
(Казань, 4 декабря, «Татар-информ»). Пожарные потушили горящую квартиру в многоэтажном доме № 9 на улице Глушко в Казани, сообщила ИА «Татар-информ»
Сообщение на единый номер вызова экстренных служб 112 в Казани пришло накануне в 19.16. На вызов отправились сотрудники
Никто из людей не пострадал. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем жильцов.