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16:06 (мск), источник: Клопс.ru

На ул. Емельянова пассажирский автобус сбил пенсионерку

В субботу, 2 декабря, на ул. Емельянова автобус № 44 сбил пожилую женщину. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.

Информацию о ДТП подтвердили в пресс-службе регионального УМВД.

В 11:20 на улице Емельянова 31-летний водитель автобуса сбил пенсионерку. 77-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда её доставили в больницу с ушибами грудной клетки и ссадинами.

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