На ул. Емельянова пассажирский автобус сбил пенсионерку
В субботу, 2 декабря, на ул. Емельянова автобус № 44 сбил пожилую женщину. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.
В субботу, 2 декабря, на ул. Емельянова автобус № 44 сбил пожилую женщину. Об этом Клопс.Ru сообщил источник в экстренных службах города.
Информацию о ДТП подтвердили в
В 11:20 на улице Емельянова 31-летний водитель автобуса сбил пенсионерку. 77-летняя женщина переходила дорогу вне пешеходного перехода. В результате наезда её доставили в больницу с ушибами грудной клетки и ссадинами.