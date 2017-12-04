На Кубани изъяли 13 тысяч бутылок фальсифицированного алкоголя

Источник: Комсомольская правда

Местный житель в металлическом ангаре хранил свыше 13 тысяч бутылок, приготовленных к сбыту алкоголя под брендами различных известных производителей водки, коньяка, виски и шампанского.

— Изъятая продукция планировалась к реализации на территории Павловского и близлежащих районов Краснодарского края, — рассказали «Комсомольской правде — Кубань» в отделе по взаимодействию со СМИ УИ и ОС ГУ МВД России по краю.

Напомним, в Белореченском районе пенсионерка продавала контрафактный алкоголь. Правоохранители изъяли у нее 40 пятилитровых бутылок, в которых находилась жидкость с запахом спирта. Всего из незаконного оборота было изъято 200 литров спиртного.