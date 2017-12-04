Суд оправдал экс-совладельца «дочки» УГМК
Он находится под подпиской о невыезде.
Он находится под подпиской о невыезде.
4 декабря 2017 года Верхнепышминский горсуд вынес оправдательный приговор
Следует напомнить, что гособвинение просило для Доринского 8 лет лишения свободы. Официальный представитель свердловской прокуратуры Марина Канатова сообщила «Уралинформбюро», что решение об обжаловании приговора будет приниматься лишь после того, как в ведомство будет направлено мотивировочное решение.
Евгений Доринский был взят под стражу в декабре 2015 года. По версии следствия, он принял партию металлолома, но не оплатил ее.
С 2006 по 2012 год Доринский являлся коммерческим директором «УГМК-Вторцветмет», ему принадлежит 30% акций завода. Он числится совладельцем еще нескольких предприятий, в том числе — ТД «Уральские цветные металлы».