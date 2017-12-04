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16:01 (мск), источник: СуперОмск

Омич ворвался в недостроенную больницу с требованием исцелить его от туберкулеза

Весьма любопытный дебошир оказался задержан сотрудниками омской Росгвардии.

Силовики поймали в клиническом противотуберкулезном диспансере по улице Химиков.

Как оказалось, мужчина устроил настоящий скандал из-за того, что была произведена его выписка. Он считал, что его лечение еще не окончено. В это же время, со слов охранников, мужчина все еще находился на территории диспансера, сообщает пресс-служба силового ведомства.

В отместку «обидчикам» мужчина спрятался на территории диспансера — в неработающем из-за ремонта корпусе. Для этого он проявил несвойственную больному туберкулезом силу — выбил закрытую на замок межкомнатную дверь.

В итоге неоднократно судимый за кражу омич оказался пойман. Сумма ущерба уточняется, однако ему, скорее всего, светит очередное персональное уголовное дело.

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