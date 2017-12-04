Омич ворвался в недостроенную больницу с требованием исцелить его от туберкулеза
Весьма любопытный дебошир оказался задержан сотрудниками омской Росгвардии.
Весьма любопытный дебошир оказался задержан сотрудниками омской Росгвардии.
Силовики поймали в клиническом противотуберкулезном диспансере по улице Химиков.
Как оказалось, мужчина устроил настоящий скандал
В отместку «обидчикам» мужчина спрятался на территории диспансера — в неработающем
В итоге неоднократно судимый за кражу омич оказался пойман. Сумма ущерба уточняется, однако ему, скорее всего, светит очередное персональное уголовное дело.