Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Интимная пластика: три реальные истории
По делу попросившего у Путина гроб пенсионера проведена проверка
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Скоропостижно скончался замглавы «Газпрома» Александр Козлов
«Лишить голоса» США призвали все страны мира разорвать отношения с КНДР
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017»
Юлия Пересильд: «Мы будто специально растим из молодежи дебилов»
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Климова выложила откровенный снимок - СМИ
СМИ: Подводный ракетоносец РФ впечатлил СМИ Запада
У Виктории Дайнеко роман с известным хоккеистом
Алесю Кафельникову сравнили с Миллой Йовович
«Не хуже Волочковой»: СМИ о поперечном шпагате Седоковой
Эвелина Блёданс предстала в прозрачном лифе - СМИ
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
16:24 (мск), источник: АиФ Казань

Прокуратура обжаловала УДО экс-председателя правления банка «БТА-Казань»

Прокуратура обжаловала постановление об условно-досрочном освобождении экс-председателя правления банка «БТА-Казань» Руслана Алимова, сообщает пресс-служба ведомства.

Источник: Аргументы и факты

Прокуратура считает, что судебное решение не является обоснованным, так как не выполнено одно из условий УДО — возмещение осужденным вреда.

Напомним, в январе 2017 года Ново-Савиновский суд признал Руслана Алимова в злоупотреблении полномочий и причинении имущественного ущерба путем обмана. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Суд установил, что в результате махинаций, связанных с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг, банку был причинен ущерб на сумму более 1,6 млрд рублей. Кроме того, Алимов подписал документы о снятии обременения с залогового имущества. В результате банк лишился как залогового имущества, так и возможности взыскания долга по кредиту с реального должника — ООО «Маг-Строй».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Две рубашки за 25 рублей. Почему одеваться в секонд-хендах стало модно
Улюкаев попросил оправдать его и привлечь Сечина за ложный донос
Медведев отчитал Рогозина за неудачный пуск ракеты «Союз»
Путин велел сделать субсидии по ипотеке для семей с двумя детьми
Каждому россиянину хотят присвоить уникальный идентификатор
Ошибка в «индексе оливье»: новогодний салат подешевел
Погиб экс-президент Йемена Али Абдалла Салех
Названы лауреаты "научного Оскара"
Спорт
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд Вице-премьер РФ рассказал, что отстранение российской команды от Олимпиады-2018 не станет для него сюрпризом, но борьба за ее участие в Играх будет продолжена в суде
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь