Прокуратура обжаловала УДО экс-председателя правления банка «БТА-Казань»

Прокуратура считает, что судебное решение не является обоснованным, так как не выполнено одно из условий УДО — возмещение осужденным вреда.

Напомним, в январе 2017 года Ново-Савиновский суд признал Руслана Алимова в злоупотреблении полномочий и причинении имущественного ущерба путем обмана. Его приговорили к трем годам лишения свободы.

Суд установил, что в результате махинаций, связанных с брокерской деятельностью на рынке ценных бумаг, банку был причинен ущерб на сумму более 1,6 млрд рублей. Кроме того, Алимов подписал документы о снятии обременения с залогового имущества. В результате банк лишился как залогового имущества, так и возможности взыскания долга по кредиту с реального должника — ООО «Маг-Строй».