Следователи начали проверку по факту гибели детей при пожаре под Волгоградом

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, по предварительным данным, в момент возгорания дети находились в доме одни. Отец ушел на работу, старшие братья — в школу, а мать ненадолго отлучилась в магазин. Первыми пожар заметили соседи, они же и вызвали спасателей.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:49. В поселке Комсомольский на улице Тульской вспыхнул частный дом. Огонь охватил все здание. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли. Спасателям удалось ликвидировать огонь в 12:50. На месте пожара были найдены тела двух погибших мальчиков. Одному из них было 4 года, а другому не было и года от роду. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, они пытаются установить причину возгорания.