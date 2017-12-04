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16:15 (мск), источник: АиФ Волгоград

Следователи начали проверку по факту гибели детей при пожаре под Волгоградом

Правоохранители начали проводить доследственную проверку по факту гибели полугодовалого и четырехлетнего мальчиков в результате пожара в доме в Калачевском районе Волгоградской области.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном СУ СКР, по предварительным данным, в момент возгорания дети находились в доме одни. Отец ушел на работу, старшие братья — в школу, а мать ненадолго отлучилась в магазин. Первыми пожар заметили соседи, они же и вызвали спасателей.

«Известно, что семья, в которой воспитывались погибшие дети, характеризуется положительно. На специализированных учетах в органах системы профилактики не состоит», — отметили в СУ СКР.

Напомним, что сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:49. В поселке Комсомольский на улице Тульской вспыхнул частный дом. Огонь охватил все здание. В результате возгорания произошло частичное обрушение кровли. Спасателям удалось ликвидировать огонь в 12:50. На месте пожара были найдены тела двух погибших мальчиков. Одному из них было 4 года, а другому не было и года от роду. В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, они пытаются установить причину возгорания.

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