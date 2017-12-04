Неизвестные прострелили газопровод высокого давления под Челябинском

В Челябинской области ищут неизвестных, которые прострелили газопровод в Еткульском районе и создали угрозу взрыва, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу АО «Газпром газораспределение Челябинск».

«Сообщение об утечке из газопровода между селом Погорелка и деревней Долговка поступило в аварийную службу 2 декабря. Для устранения угрозы взрыва газовики вынуждены были в срочном порядке перекрыть запорные устройства. Без газоснабжения остались все жители деревни Долговка — 110 домовладений частного сектора, мастерские, животноводческие комплексы, а также котельная, которая обслуживает детский сад и школу», — говорится в сообщении.