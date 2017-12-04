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16:14 (мск), источник: dostup1.ru

Неизвестные прострелили газопровод высокого давления под Челябинском

Во избежание взрыва газовики в срочном порядке перекрыли запорные устройства. Без голубого топлива остались более 100 домов.

В Челябинской области ищут неизвестных, которые прострелили газопровод в Еткульском районе и создали угрозу взрыва, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу АО «Газпром газораспределение Челябинск».

«Сообщение об утечке из газопровода между селом Погорелка и деревней Долговка поступило в аварийную службу 2 декабря. Для устранения угрозы взрыва газовики вынуждены были в срочном порядке перекрыть запорные устройства. Без газоснабжения остались все жители деревни Долговка — 110 домовладений частного сектора, мастерские, животноводческие комплексы, а также котельная, которая обслуживает детский сад и школу», — говорится в сообщении.

Участок поврежденной газовой трубы пришлось полностью заменить. Демонтированный поврежденный участок трубы передали в следственные органы. Теперь полиция будет устанавливать виновника, который устроил стрельбу вблизи газопровода высокого давления.

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