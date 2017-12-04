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16:10 (мск), источник: Om1.ru

Гололед и летняя резина: стали известны причины ДТП на мосту, в котором погибли трое омичей

Личность одной из погибших пассажирок легковушки до сих пор не установлена.

В СУ УМВД по Омской области обнародовали подробности резонансного ДТП, произошедшего 1 декабря на мосту им. 60-лет ВЛКСМ. Напомним, там стокнулись «Лада-Приора» и пассажирский автобус. Легковушка, ехавшая со стороны улицы Заозерной, выехала на встречную полосу.

В результате погибли трое пассажиров «Лады», находившиеся на заднем сиденье. Водитель и сидевший впереди четвертый пассажир доставлены в больницу. Также получили травмы шесть пассажиров автобуса, однако госпитализация никому не потребовалась. Водитель ПАЗа не пострадал.

— В ходе первоначальных следственных действий установлены личности двоих погибших — мужчины 27 лет и женщины 22 лет, в отношении третьей погибшей работа продолжается, — пояснили в ведомстве.

Также следователи назвали предварительные причины аварии. Выяснилось, что «Лада» была не полностью «переобута»: на одном из колес была летняя резина.

— В момент ДТП дорога представляла собой мерзлый асфальт, на котором понижен коэффициент сцепления шин с дорожным полотном. При этом во время осмотра транспортных средств на одном из задних колес ВАЗа обнаружена летняя резина, — говорится в сообщении.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Сейчас расследование продолжается. Следователи устанавливают очевидцев и ищут записи видеорегистраторов, чтобы определить скоростной режим участников аварии. Кроме того, у водителей взяли образцы крови для проверки на следы алкоголя и наркотиков, назначена автотехническая экспертиза.

Отметим, если обвинения будут предъявлены, то виновнику аварии может грозить до 7 лет лишения свободы.

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