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16:42 (мск), источник: Югополис

90 жилых домов в центре Краснодара остались без тепла

Днем 4 декабря стало известно о порыве на теплотрассе диаметром 320 мм на Адыгейской Набережной в Краснодаре.

В результате аварии была прекращена подача теплоснабжения на улицах Гудимы, Постовой, Красной, Коммунаров, Мира, Седина, Комсомольской, Гимназической, Красноармейской, Октябрьской, Ленина.

Под отключение попало 90 многоквартирных жилых домов и социально значимые объекты.

Работы по ликвидации аварии выполняют аварийные бригады АО «Краснодартеплосеть» в составе 20 человек, 5 единиц техники.

На месте работает оперативная группа Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона, сообщает «Югополису» пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как сообщал «Югополис», 2 масштабные коммунальные аварии произошли в краевом центре 30 ноября. Тогда без тепла и горячего водоснабжения остались более 30 тысяч человек.

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