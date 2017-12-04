90 жилых домов в центре Краснодара остались без тепла
Днем 4 декабря стало известно о порыве на теплотрассе диаметром 320 мм на Адыгейской Набережной в Краснодаре.
Днем 4 декабря стало известно о порыве на теплотрассе диаметром 320 мм на Адыгейской Набережной в Краснодаре.
В результате аварии была прекращена подача теплоснабжения на улицах Гудимы, Постовой, Красной, Коммунаров, Мира, Седина, Комсомольской, Гимназической, Красноармейской, Октябрьской, Ленина.
Под отключение попало 90 многоквартирных жилых домов и социально значимые объекты.
Работы по ликвидации аварии выполняют аварийные бригады АО «Краснодартеплосеть» в составе 20 человек, 5 единиц техники.
На месте работает оперативная группа Краснодарского
Как сообщал «Югополис», 2 масштабные коммунальные аварии произошли в краевом центре 30 ноября. Тогда без тепла и горячего водоснабжения остались более 30 тысяч человек.