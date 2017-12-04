В Волгограде задержаны грабители таксиста

3 декабря 2017 года около 7 часов в полицию обратился мужчина, который сообщил правоохранителям, что двое неизвестных, которых он подвез утром до ул. Колпинской в Дзержинском районе, после завершения поездки вместо оплаты достали нож и, угрожая, отняли 9 тысяч рублей. После злоумышленники скрылись.

Оперативники быстро нашли тех «клиентов»: подозреваемые — двое местных жителей в возрасте 30 и 34 лет. Один из задержанных уже имеет криминальное прошлое: ранее он был судим за кражу. В совершении разбойного нападения на таксиста мужчины сознались. Денег при них не нашли: похищенное задержанные уже успели потратить.