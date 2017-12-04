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17:24 (мск), источник: РИАЦ

В Волгограде задержаны грабители таксиста

Жертвой клиентов, не только не пожелавших платить, но и покусившихся на выручку таксиста, стал 26-летний водитель, зарабатывающий на жизнь извозом.

3 декабря 2017 года около 7 часов в полицию обратился мужчина, который сообщил правоохранителям, что двое неизвестных, которых он подвез утром до ул. Колпинской в Дзержинском районе, после завершения поездки вместо оплаты достали нож и, угрожая, отняли 9 тысяч рублей. После злоумышленники скрылись.

Оперативники быстро нашли тех «клиентов»: подозреваемые — двое местных жителей в возрасте 30 и 34 лет. Один из задержанных уже имеет криминальное прошлое: ранее он был судим за кражу. В совершении разбойного нападения на таксиста мужчины сознались. Денег при них не нашли: похищенное задержанные уже успели потратить.

Уголовное дело возбуждено по ст.162 УК РФ — «Разбой». В качестве максимального наказания она определяет лишение свободы на срок до десяти лет.

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