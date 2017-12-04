Расследование Би-би-си: британская помощь в Сирии уходила экстремистам
Правительство Великобритании приостановило финансирование проекта помощи полиции повстанцев в Сирии, после того как расследование
Правительство Великобритании приостановило финансирование проекта помощи полиции повстанцев в Сирии, после того как расследование
Представитель британского правительства заявил, что Лондон чрезвычайно серьезно относится к обвинениям в возможном сотрудничестве с террористическими группировками.
Британская компания Adam Smith International (ASI), отвечающая за проект помощи полиции повстанцев, категорически отрицает обвинения в сотрудничестве с экстремистами.
Adam Smith International занимается этим проектом с октября 2014 года.
Великобритания — одна из шести стран, финансирующих проект. «Свободная сирийская полиция» действует в нескольких провинциях, среди которых — Алеппо, Даръа и Идлиб.
В апреле министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство выделит еще четыре миллиона фунтов стерлингов программе «Доступ к правосудию и безопасности местных общин», в рамках которой оказывается помощь «Свободной сирийской полиции».
ASI заявляет, что сотрудники «Свободной сирийской полиции» не вооружены, что цель этой организации — поддерживать порядок и оказывать помощь миллионам людей в охваченной войной стране.
Представитель Adam Smith International категорически отверг обвинения
Мы эффективно используем деньги налогоплательщиков для борьбы с терроризмом, для того, чтобы обеспечить безопасность сирийцев и сделать более безопасной работу в зоне боевых действий.
«ASI успешно работает над этим проектом вместе с нашим партнером в очень сложных и опасных условиях, при постоянном мониторинге нашей деятельности со стороны министерства иностранных дел Великобритании и пяти других стран», — подчеркнул представитель ASI.
Adam Smith International заявила, что зарплаты полицейским выдает наличными, поскольку других вариантов в Сирии просто нет. Британское правительство, утверждает организация, об этом знает.
В распоряжении
Adam Smith International утверждает, что эти полицейские были обнаружены во время последующих визитов. При этом зарплаты полицейскому участку в Кокная уже больше не перечисляли.
По словам компании, ее сотрудники обнаружили лишь несколько отдельных случаев, когда зарплаты выплачивались скончавшимся полицейским.
В документах также говорится о том, что полицейские в провинции Алеппо были вынуждены отдать свою зарплату экстремистской группировке «Нур
В докладе Adam Smith International, датированном июлем 2016 года, говорится, что 20% зарплат полицейских передаются движению «Нур
Полицейские не только передавали этому движению деньги, полученные от британских налогоплательщиков, но также сотрудничали с организованным экстремистами судом, выписывая для него ордеры на арест, доставляя повестки и привозя подозреваемых в суд.
Adam Smith International заявляет, что настаивает на гуманном и справедливом отношении к задержанным, и что компания прекратила выплачивать зарплаты полицейским участкам, сотрудничавшим с «Нур
Представители ASI утверждают, что эти полицейские не входили в состав «Свободной сирийской полиции».
Организация ASI говорит, что речь идет о сумме в 1800 долларов, и что эти деньги поступили не из британской казны. При этом Adam Smith International не может объяснить, почему она в этом уверена, если все деньги в рамках этого проекта выплачивались наличными.
Мы чрезвычайно серьезно относимся к любым обвинениям в сотрудничестве с террористическими группировками и нарушениях прав человека. Министерство иностранных дел уже приостановило деятельность этой программы до тех пор, пока мы расследуем эти обвинения.
«Мы считаем, что подобная работа в Сирии важна для защиты нашей национальной безопасности, и, конечно, мы с осторожностью относимся к этому выводу, так как в столь сложной обстановке любая деятельность несет определенный риск, — добавил он. — Именно поэтому наши программы тщательно прорабатываются и подлежат столь же тщательным проверкам».