Расследование Би-би-си: британская помощь в Сирии уходила экстремистам

Штаб-квартира «Свободной сирийской полиции» находится в турецком городе Газиантеп близ границы с Сирией | Источник: Русская служба Би-би-си

Представитель британского правительства заявил, что Лондон чрезвычайно серьезно относится к обвинениям в возможном сотрудничестве с террористическими группировками.

Британская компания Adam Smith International (ASI), отвечающая за проект помощи полиции повстанцев, категорически отрицает обвинения в сотрудничестве с экстремистами.

«Свободная сирийская полиция» была создана вскоре после начала восстания в Сирии для того, чтобы поддерживать правопорядок в районах, оказавшихся под контролем повстанцев.

Adam Smith International занимается этим проектом с октября 2014 года.

Великобритания — одна из шести стран, финансирующих проект. «Свободная сирийская полиция» действует в нескольких провинциях, среди которых — Алеппо, Даръа и Идлиб.

Страны-доноры настаивают на том, что эти полицейские не должны носить оружие и ни в коем случае не должны сотрудничать с экстремистскими группировками.

Би-би-си, однако, удалось выяснить, что эти правила не всегда соблюдаются. Среди прочего были обнаружены следующие примеры:

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Полицейские сотрудничали с местными судами, выносящими смертные приговоры, в одном таком случае две женщины были забиты камнями.

Полицейские получали деньги наличными, а затем передавали их экстремистским группировкам, контролировавшим тот или иной район.

Экстремистские группировки выбирали, кто именно будет служить в полиции.

Зарплаты выделялись скончавшимся или никогда не существовавшим людям.

В апреле министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что британское правительство выделит еще четыре миллиона фунтов стерлингов программе «Доступ к правосудию и безопасности местных общин», в рамках которой оказывается помощь «Свободной сирийской полиции».

ASI заявляет, что сотрудники «Свободной сирийской полиции» не вооружены, что цель этой организации — поддерживать порядок и оказывать помощь миллионам людей в охваченной войной стране.

Представитель Adam Smith International категорически отверг обвинения Би-би-си.

Мы эффективно используем деньги налогоплательщиков для борьбы с терроризмом, для того, чтобы обеспечить безопасность сирийцев и сделать более безопасной работу в зоне боевых действий. Представитель Adam Smith International

«ASI успешно работает над этим проектом вместе с нашим партнером в очень сложных и опасных условиях, при постоянном мониторинге нашей деятельности со стороны министерства иностранных дел Великобритании и пяти других стран», — подчеркнул представитель ASI.

Adam Smith International заявила, что зарплаты полицейским выдает наличными, поскольку других вариантов в Сирии просто нет. Британское правительство, утверждает организация, об этом знает.

В полицейском участке в Кокная должны были работать 57 человек, но представители Adam Smith International не обнаружили там ни одного полицейского | Источник: Русская служба Би-би-си

В распоряжении Би-би-си оказались документы Adam Smith International, из которых следует, что зарплаты выдавались скончавшимся или фиктивным полицейским.

В полицейском участке в городке Кокная в провинции Идлиб должно было работать 57 человек, но, согласно документам Adam Smith International, сотрудники компании, посетившие это место в сентябре 2016 года, не нашли там ни одного полицейского.

Adam Smith International утверждает, что эти полицейские были обнаружены во время последующих визитов. При этом зарплаты полицейскому участку в Кокная уже больше не перечисляли.

По словам компании, ее сотрудники обнаружили лишь несколько отдельных случаев, когда зарплаты выплачивались скончавшимся полицейским.

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В документах также говорится о том, что полицейские в провинции Алеппо были вынуждены отдать свою зарплату экстремистской группировке «Нур ад-Дин аз-Зинки», которая контролировала эту местность.

Движение «Нур ад-Дин аз-Зинки» обвинялось в бесчинствах, в 2016 году ее боевики обезглавили попавшего им в плен мальчика 10−13 лет.

В докладе Adam Smith International, датированном июлем 2016 года, говорится, что 20% зарплат полицейских передаются движению «Нур ад-Дин аз-Зинки» в обмен на обеспечение безопасности пяти полицейских участков на территории, контролируемой этим движением.

Полицейские не только передавали этому движению деньги, полученные от британских налогоплательщиков, но также сотрудничали с организованным экстремистами судом, выписывая для него ордеры на арест, доставляя повестки и привозя подозреваемых в суд.

Полиция сотрудничала с судом в Касмийе несмотря на сообщения о пытках и убийствах в этом суде.

Adam Smith International заявляет, что настаивает на гуманном и справедливом отношении к задержанным, и что компания прекратила выплачивать зарплаты полицейским участкам, сотрудничавшим с «Нур ад-Дин аз-Зинки». По словам представителя компании, все страны-доноры были об этом полностью проинформированы.

На этой дороге близ города Сармин две женщины были забиты камнями в присутствии полиции | Источник: Русская служба Би-би-си

Би-би-си также обнаружила, что «Свободная сирийская полиция» сотрудничала с судами, организованными движением «Джабхат аль-Нусра», которые выносили ужасающие приговоры. Эта группировка по сути была сирийским отделением «Аль-Каиды».

Местные полицейские присутствовали при убийстве двух женщин, забитых камнями в декабре 2014 года близ города Сармин на северо-западе Сирии. Насколько известно, полицейские даже заблокировали местную дорогу для того, чтобы там можно было совершить это убийство.

Представители ASI утверждают, что эти полицейские не входили в состав «Свободной сирийской полиции».

Би-би-си также обнаружила, что «Джабхат аль-Нусра» отбирала кандидатов для службы в двух полицейских участках в провинции Идлиб. ASI заявляет, что эти кандидаты были обнаружены в течение двух месяцев, и что выплаты этим полицейским участкам были прекращены.

Организация ASI говорит, что речь идет о сумме в 1800 долларов, и что эти деньги поступили не из британской казны. При этом Adam Smith International не может объяснить, почему она в этом уверена, если все деньги в рамках этого проекта выплачивались наличными.

Мы чрезвычайно серьезно относимся к любым обвинениям в сотрудничестве с террористическими группировками и нарушениях прав человека. Министерство иностранных дел уже приостановило деятельность этой программы до тех пор, пока мы расследуем эти обвинения. Представитель британского правительства

«Мы считаем, что подобная работа в Сирии важна для защиты нашей национальной безопасности, и, конечно, мы с осторожностью относимся к этому выводу, так как в столь сложной обстановке любая деятельность несет определенный риск, — добавил он. — Именно поэтому наши программы тщательно прорабатываются и подлежат столь же тщательным проверкам».