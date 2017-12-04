Чиновник, отвечающий за охрану природы, задержан за незаконную охоту на лося

Источник: Zakon.kz

1 декабря 2017 года ориентировочно в 02:00 часов на территории Байымбетского лесничества Бескарагайского филиала ГЛПР «Ертіс орманы» государственными инспекторами ГЛПР «Ертіс орманы» совместно с сотрудниками ОВД Лебяжинского района Павлодарской области за незаконную охоту задержано 4 человека, в их числе руководитель Отдела службы охраны природных комплексов и объектов ГЛПР «Ертіс орманы» на автомашине марки «Ниссан Патрол».

При досмотре данной автомашины, был выявлен факт незаконного отстрела 1 особи лося и 1 особи косули на территории данного лесничества. Задержанные нарушители с орудиями преступления были доставлены в ОВД Лебяжинского района Павлодарской области.