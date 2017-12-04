Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
По делу попросившего у Путина гроб пенсионера проведена проверка
Улюкаев заявил о странных обстоятельствах поездки в офис к Сечину
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
В Москве госпитализирован Андрей Мягков
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Климова выложила откровенный снимок - СМИ
СМИ: Подводный ракетоносец РФ впечатлил СМИ Запада
Елена Перминова и Кира Найтли пришли на театральную премию в Лонд
Валерия и Полина Гагарина блистали на концерте в Минске
Лолита станцевала в аэропорту в платье-ночнушке и удивила людей
Пугачева пришла к дочери Киркорова в ботфортах
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
14«Мисс Вселенная — 2017»
12Белый дом Рождества
18:19 (мск), источник: Zakon.kz

Чиновник, отвечающий за охрану природы, задержан за незаконную охоту на лося

За незаконную охоту задержан руководитель отдела службы охраны природных комплексов и объектов ГЛПР «Ертіс орманы», сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

Источник: Zakon.kz

1 декабря 2017 года ориентировочно в 02:00 часов на территории Байымбетского лесничества Бескарагайского филиала ГЛПР «Ертіс орманы» государственными инспекторами ГЛПР «Ертіс орманы» совместно с сотрудниками ОВД Лебяжинского района Павлодарской области за незаконную охоту задержано 4 человека, в их числе руководитель Отдела службы охраны природных комплексов и объектов ГЛПР «Ертіс орманы» на автомашине марки «Ниссан Патрол».

При досмотре данной автомашины, был выявлен факт незаконного отстрела 1 особи лося и 1 особи косули на территории данного лесничества. Задержанные нарушители с орудиями преступления были доставлены в ОВД Лебяжинского района Павлодарской области.

В настоящее время сотрудниками ОВД Лебяжинского района в отношении виновных лиц проводится досудебные следственные мероприятия.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Мать надела на руки двухлетней дочке носки, чтобы та не царапалась, и заду
10 фотографий людей в самый счастливый день их жизни
Улюкаев попросил суд оправдать его
Медведев отчитал Рогозина за неудачный пуск ракеты «Союз»
Путин велел сделать субсидии по ипотеке для семей с двумя детьми
Каждому россиянину хотят присвоить уникальный идентификатор
Ошибка в «индексе оливье»: новогодний салат подешевел
Погиб экс-президент Йемена Али Абдалла Салех
Бывший фронтмен Sex Pistols намерен участвовать в «Евровидении»
Спорт
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд Вице-премьер РФ рассказал, что отстранение российской команды от Олимпиады-2018 не станет для него сюрпризом, но борьба за ее участие в Играх будет продолжена в суде
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
В Москве дешевеет недвижимость премиум-класса
Реновация затронет интересы каждой четвертой московской семьи
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь