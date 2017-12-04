Массовая авария с участием 12 машин произошла в Гродно
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Массовая авария, в которой получили повреждения 12 легковых автомобилей, произошла в Гродно, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
МИНСК, 4 дек — Sputnik. Массовая авария, в которой получили повреждения 12 легковых автомобилей, произошла в Гродно, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.
ДТП с участием такого большого количества машин случилось в понедельник утром на улице Магистральной.
«В аварии получили повреждения двенадцать авто. Девушка на Toyota тормозила за другими машинами, но остановиться не смогла», — сказали в ГАИ.
Там также уточнили: чтобы не совершить заднее столкновение, она повернула руль и наскочила на металлическое ограждение. Затем в ее машину врезался Opel, а потом — Daihatsu и другие автомобили.
По информации ГАИ, аварии во многом способствовало резкое изменение погодных условий в областном центре — в понедельник в Гродно прошел сильный мокрый снег.