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17:24 (мск), источник: Sputnik.by

Массовая авария с участием 12 машин произошла в Гродно

МИНСК, 4 дек — Sputnik. Массовая авария, в которой получили повреждения 12 легковых автомобилей, произошла в Гродно, сообщили Sputnik в понедельник в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

ДТП с участием такого большого количества машин случилось в понедельник утром на улице Магистральной.

«В аварии получили повреждения двенадцать авто. Девушка на Toyota тормозила за другими машинами, но остановиться не смогла», — сказали в ГАИ.

Там также уточнили: чтобы не совершить заднее столкновение, она повернула руль и наскочила на металлическое ограждение. Затем в ее машину врезался Opel, а потом — Daihatsu и другие автомобили.

По информации ГАИ, аварии во многом способствовало резкое изменение погодных условий в областном центре — в понедельник в Гродно прошел сильный мокрый снег.

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