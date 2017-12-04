Массовая авария с участием 12 машин произошла в Гродно

Источник: Sputnik.by

ДТП с участием такого большого количества машин случилось в понедельник утром на улице Магистральной.

«В аварии получили повреждения двенадцать авто. Девушка на Toyota тормозила за другими машинами, но остановиться не смогла», — сказали в ГАИ.

Там также уточнили: чтобы не совершить заднее столкновение, она повернула руль и наскочила на металлическое ограждение. Затем в ее машину врезался Opel, а потом — Daihatsu и другие автомобили.