Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Первый канал» отреагировал на ссору Бузовой с коллегами по шоу
Татуировка американца привела врачей в замешательство
Свергнувший главу ЛНР министр стал фигурантом дела об убийстве
Сбербанк предупредил клиентов о новом виде мошенничества
«Полный абсурд»: Песков отреагировал на расследование дела Флинна
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
“Дружественная страна”: Киркоров участвует в Евровидении не за РФ
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта - СМИ
У Виктории Дайнеко роман с известным хоккеистом
Алесю Кафельникову сравнили с Миллой Йовович
«Не хуже Волочковой»: СМИ о поперечном шпагате Седоковой
Эвелина Блёданс предстала в прозрачном лифе - СМИ
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
7Южная Корея провела запуск баллистических ракет
16:46 (мск), источник: Интерфакс

Улюкаев попросил суд оправдать его и привлечь Сечина за ложный донос

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU — Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев потребовал от судьи Ларисы Семёновой направить в следственный комитет РФ материал о проверке главы «Роснефти» Игоря Сечина о привлечении его за ложный донос.

Источник: РИА "Новости"

«Я прошу суд вынести мне оправдательный приговор. А также прошу суд решить вопрос с направлением в СК материала для проведения проверки о привлечении Сечина за ложный донос», — сказал он на заседании в Замоскворецком суде Москвы.

Прокурор потребовал для бывшего главы Минэкономразвития 10 лет колонии строгого режима, а также лишить Улюкаева классного чина и госнаград. Кроме того, прокурор попросил суд вернуть главе «Роснефти» Игорю Сечину $2 млн. Защита экс-министра попросила об оправдательном приговоре.

В понедельник в суде проходят прения сторон.

После окончания прений суд предоставил Улюкаеву последнее слово, после которого судья Лариса Семенова объявит дату оглашения приговора и удалится в совещательную комнату для его вынесения.

По мнению адвокатов, приговор экс-министру может быть оглашен уже в середине декабря.

8 комментариевк этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Медведев отчитал Рогозина за неудачный пуск ракеты «Союз»
Путин велел сделать субсидии по ипотеке для семей с двумя детьми
Каждому россиянину хотят присвоить уникальный идентификатор
Ошибка в «индексе оливье»: новогодний салат подешевел
Погиб экс-президент Йемена Али Абдалла Салех
Названы лауреаты "научного Оскара"
Спорт
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд Вице-премьер РФ рассказал, что отстранение российской команды от Олимпиады-2018 не станет для него сюрпризом, но борьба за ее участие в Играх будет продолжена в суде
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь