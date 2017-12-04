Улюкаев попросил суд оправдать его и привлечь Сечина за ложный донос

Источник: РИА "Новости"

«Я прошу суд вынести мне оправдательный приговор. А также прошу суд решить вопрос с направлением в СК материала для проведения проверки о привлечении Сечина за ложный донос», — сказал он на заседании в Замоскворецком суде Москвы.

Прокурор потребовал для бывшего главы Минэкономразвития 10 лет колонии строгого режима, а также лишить Улюкаева классного чина и госнаград. Кроме того, прокурор попросил суд вернуть главе «Роснефти» Игорю Сечину $2 млн. Защита экс-министра попросила об оправдательном приговоре.

В понедельник в суде проходят прения сторон.

После окончания прений суд предоставил Улюкаеву последнее слово, после которого судья Лариса Семенова объявит дату оглашения приговора и удалится в совещательную комнату для его вынесения.