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18:15 (мск), источник: Volga News

Под Кинелем пассажирский автобус съехал в кювет, обошлось без пострадавших

Утром 4 декабря в районе с. Нижняя Алексеевка в Кинельском районе маршрутный автобус съехал в кювет, об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

В пресс-службе областного ГУ МВД уточнили, что ДТП произошло на 32 км трассы Самара — Бугуруслан. По предварительным данным полицейских, около 8:20 45-летний автобуса Hyundai County неверно выбрал скоростной режим, не учел сложные метеоусловия и съехал в правый кювет.

В областной полиции уточняют, что в ДТП никто не пострадал. По факту случившегося ведется проверка.

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