Под Кинелем пассажирский автобус съехал в кювет, обошлось без пострадавших

В пресс-службе областного ГУ МВД уточнили, что ДТП произошло на 32 км трассы Самара — Бугуруслан. По предварительным данным полицейских, около 8:20 45-летний автобуса Hyundai County неверно выбрал скоростной режим, не учел сложные метеоусловия и съехал в правый кювет.