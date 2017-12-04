Под Кинелем пассажирский автобус съехал в кювет, обошлось без пострадавших
Утром 4 декабря в районе с. Нижняя Алексеевка в Кинельском районе маршрутный автобус съехал в кювет, об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
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Утром 4 декабря в районе с. Нижняя Алексеевка в Кинельском районе маршрутный автобус съехал в кювет, об этом в соцсетях сообщают очевидцы.
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В областной полиции уточняют, что в ДТП никто не пострадал. По факту случившегося ведется проверка.