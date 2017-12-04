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17:49 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Несовершеннолетние в масках избили сторожей и угнали автомобиль в Иркутской области

Следователи возбудили уголовное дело по факту разбойного нападения.

Трое подростков избили металлическим предметом двух сторожей и угнали автомобиль на предприятии в Иркутской области. Следственный отдел по данному факту возбудил уголовное дело за разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением предметов, используемых в качестве оружия. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

По версии следствия, трое подростков в масках проникли в сторожевое помещение одной из организаций, где несколько раз ударили металлическим предметом двух сторожей предприятия, требуя при этом деньги. Затем злоумышленники похитили автомобиль, на котором скрылись с места преступления.

«Впоследствии они бросили авто. Вскоре сотрудники полиции установили личности подозреваемых. Ими оказались трое подростков. Все они состоят на учете в ПДН, двое из них ранее судимы за преступления имущественного характера», — отметили в ведомстве.

В настоящее время двоим из них предъявлено обвинение в совершении преступления.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия, способстовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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