В Сызрани опрокинулась пассажирская «Газель»

По предварительным данным полицейских, примерно в 13:20, выезжая со стороны ул. Комсомольской, водитель иномарки нарушил требование дорожного знака «Движение направо», проехал перекресток прямо и столкнулся с микроавтобусом «Газель», который двигался по ул. Победы. В результате автобус опрокинулся на проезжей части.