В Сызрани опрокинулась пассажирская «Газель»
В понедельник, 4 декабря, в Сызрани, на нерегулируемом перекрестке улиц Победы и Комсомольской произошло ДТП с участием водителя Peugeot, сообщили в
В понедельник, 4 декабря, в Сызрани, на нерегулируемом перекрестке улиц Победы и Комсомольской произошло ДТП с участием водителя Peugeot, сообщили в
По предварительным данным полицейских, примерно в 13:20, выезжая со стороны ул. Комсомольской, водитель иномарки нарушил требование дорожного знака «Движение направо», проехал перекресток прямо и столкнулся с микроавтобусом «Газель», который двигался по ул. Победы. В результате автобус опрокинулся на проезжей части.
«На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая все обстоятельства», — сообщили в областном полицейском главке.
Данных о пострадавших нет.