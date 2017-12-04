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18:19 (мск), источник: Volga News

В Сызрани опрокинулась пассажирская «Газель»

В понедельник, 4 декабря, в Сызрани, на нерегулируемом перекрестке улиц Победы и Комсомольской произошло ДТП с участием водителя Peugeot, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, примерно в 13:20, выезжая со стороны ул. Комсомольской, водитель иномарки нарушил требование дорожного знака «Движение направо», проехал перекресток прямо и столкнулся с микроавтобусом «Газель», который двигался по ул. Победы. В результате автобус опрокинулся на проезжей части.

«На месте происшествия продолжают работать сотрудники Госавтоинспекции, устанавливая все обстоятельства», — сообщили в областном полицейском главке.

Данных о пострадавших нет.

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