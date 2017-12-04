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17:22 (мск), источник: Комсомольская правда

Мужчине, который захватил заложников в Могилеве, предъявлено обвинение

Кроме захвата заложников, его обвиняют в совершении разбоя.

Источник: Комсомольская правда

28-летнему мужчине, который захватил заложников в Могилеве, предъявлено обвинение.

Об этом сообщил отдел информации и связи с общественностью Следственного комитета. 28-летнего ранее несудимого уроженца Магадана обвиняют по ч. 3 ст. 207 (разбой), п.п. 6,7 ч. 2 ст. 291 (захват заложника) Уголовного кодекса Республики Беларусь Республики Беларусь.

Напомним, 20 ноября около 14.40 мужчина в маске с прорезями для глаз зашел в отделение банка на улице Калиновского в Могилеве. Он угрожал работникам банка и посетителям предметом, похожим на пистолет Макарова, требовал деньги и ценности. Заложниками налетчика стали 8 посетителей и 6 работников банка. Он похитил 9199 белорусских рублей, 118 долларов США, 2000 российских рублей, попытался скрыться, но его быстро задержали. При задержании налетчик был ранен в ноги. Мужчина раньше служил во внутренних войсках МВД России и в военизированном горноспасательном отряде МЧС России.

Расследование уголовного дела продолжается.

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