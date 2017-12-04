Мужчине, который захватил заложников в Могилеве, предъявлено обвинение

Напомним, 20 ноября около 14.40 мужчина в маске с прорезями для глаз зашел в отделение банка на улице Калиновского в Могилеве. Он угрожал работникам банка и посетителям предметом, похожим на пистолет Макарова, требовал деньги и ценности. Заложниками налетчика стали 8 посетителей и 6 работников банка. Он похитил 9199 белорусских рублей, 118 долларов США, 2000 российских рублей, попытался скрыться, но его быстро задержали. При задержании налетчик был ранен в ноги. Мужчина раньше служил во внутренних войсках МВД России и в военизированном горноспасательном отряде МЧС России.