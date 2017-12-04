В Краснодарском крае руководителя энергосбытовой компании заподозрили в мошенничестве
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.
Полицейские Отдела МВД России по Белореченскому району совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю задержали директора одной из коммерческих фирм, занимающейся транспортировкой электроэнергии населению. По версии следствия, 37-летний руководитель компании предложил одному из местных предпринимателей подключить предприятия к городским электросетям, фактически не имея технических возможностей для реализации сделки. За выполнение указанных работ подозреваемый потребовал оплату — 1,5 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на преступление», «Мошенничество», санкции которой предусматривают до десяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие, сообщает