В Краснодарском крае руководителя энергосбытовой компании заподозрили в мошенничестве

Полицейские Отдела МВД России по Белореченскому району совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю задержали директора одной из коммерческих фирм, занимающейся транспортировкой электроэнергии населению. По версии следствия, 37-летний руководитель компании предложил одному из местных предпринимателей подключить предприятия к городским электросетям, фактически не имея технических возможностей для реализации сделки. За выполнение указанных работ подозреваемый потребовал оплату — 1,5 млн рублей.