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17:49 (мск), источник: ЮГА.ру

В Краснодарском крае руководителя энергосбытовой компании заподозрили в мошенничестве

В Краснодарском крае возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество в особо крупном размере.

Источник: ЮГА.ру

Полицейские Отдела МВД России по Белореченскому району совместно с сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю задержали директора одной из коммерческих фирм, занимающейся транспортировкой электроэнергии населению. По версии следствия, 37-летний руководитель компании предложил одному из местных предпринимателей подключить предприятия к городским электросетям, фактически не имея технических возможностей для реализации сделки. За выполнение указанных работ подозреваемый потребовал оплату — 1,5 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на преступление», «Мошенничество», санкции которой предусматривают до десяти лет лишения свободы. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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