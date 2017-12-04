«В пьяном угаре он ездил постоянно» — родители сбитых экс-милиционером детей

Источник: РИА "Новости"

Как сообщал сайт РИА Новости Крым, вечером в субботу водитель автомобиля ВАЗ-2106 выехал на обочину в селе Братском, где в тот момент шли дети. По предварительным данным мужчина был пьян. Позже стало известно, что он в прошлом работал в структурах МВД, однако был уволен до 2014 года. Корреспондент РИА Новости Крым пообщался с родителями детей о случившемся.

«Надо будет — дойдем до Москвы».

Валентина Кужильная воспитывает пятерых детей. Среди сбитых подростков оказалась ее дочь — десятиклассница Лариса. Так вышло, что девушка оказалась ближе всего к машине.

«У нее ушиб головного мозга. Сейчас вызвали к ЛОРу, поскольку есть вариант, что ей сделают операцию на сломанном носу. Кроме того, сейчас она теряет память. Когда он ехал — мою Ларису так ударил, что она потеряла сознание. Мальчики еле-ее привели в чувство. Она не помнит, что произошло. Говорит: «Мама, я помню уроки и больше ничего», — говорит Валентина РИА Новости Крым.

Женщина заверяет, что по рассказам подростков, водитель не пытался даже притормозить, хотя не заметить восьмерых детей было сложно.

«Как надо было ехать? Он не тормозил, даже не пытался, даже несмотря на то, что там “лежачие полицейские”… Дети шли компаниями по три человека. Он сначала сбил мою дочь, поскольку она шла сзади. Была одета в салатовую куртку со светоотражающими элементами», — делится Валентина.

Родители пострадавших не дадут «замять» это дело, они готовы идти до конца. Тем более, что после всего произошедшего вместо того, чтобы попросить прощения у родителей, он стал им угрожать.

«Надо, чтобы виновный ответил. Он после произошедшего мне угрожал, был пьян. Мы не отступим и будет добиваться наказания. Надо будет — до Москвы дойдем», — заявила Валентина.

Три месяца на койке.

Сын Ирины Петровны после произошедшего, по словам врачей, будет три месяца лежать на больничной койке.

«Врачи говорили, что у него перелом позвоночника, но оказалось, что сильный ушиб и трещина в грудной клетке. Прогнозы положительные, но требуется длительная реабилитация — три месяца лежать не поднимаясь», — делится Ирина.

Женщина подтверждает слова Валентины — дети шли по обочине дороги.

«Мне сообщили о произошедшем друзья. Когда все произошло, они находились рядом, в магазине, и выбежали на крики. Как мне рассказали очевидцы — дети шли по обочине дороги, и он сбил их там», — рассказала Ирина.

Руки опускать женщина не будет, поскольку заверяет, что для экс-силовика, сбившего детей, пьяное вождение — норма.

«Мы заявление в полицию написали, будем идти дальше. Он уже не раз оставался безнаказанным. До этого, слава Богу, никого не сбивал, но в пьяном угаре ездил постоянно. Для него это норма. Он бывший сотрудник силовых структур», — рассказала Ирина.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, гражданин действительно работал в силовых структурах, но покинул должность до возвращения Крыма в состав России.

«Водитель автомобиля, совершивший 2 декабря текущего года наезд на группу подростков в селе Братское Красноперекопского района Республики Крым, ранее проходил службу в ОВД Украины и был уволен из ОВД в период службы в украинской милиции», — сообщили силовики.

Кроме того, старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по Республике Евгения Беликова сообщила, что на данный момент по факту ДТП продолжается проверка, по результатам которой и будет принято процессуальное решение.

Идут на поправку.

В Центральной городской больнице Красноперекопска после трагедии находятся пятеро детей. Как рассказала РИА Новости Крым главврач медучреждения Татьяна Бондаренко, их жизни ничего не угрожает — они идут на поправку.

«Состояние детей мы оцениваем ближе к удовлетворительному — средней тяжести. Все дети идут на поправку, их жизни ничего не угрожает. Никаких осложнений, которые бы усугубили состояние, нет», — подчеркнула Татьяна Бондаренко.

Одного из пострадавших в ДТП санавиация доставила в Республиканскую детскую клиническую больницу в Симферополь. Главврач медучреждения Анатолий Олейник рассказал о его самочувствии.

«У него сотрясение мозга, лежит в нейрохирургическом отделении. Думаю, что дня через четыре уже его выпишем», — рассказал Анатолий Олейник.

Положительные дети.

Заместитель директора по воспитательной работе МБОУ «Братский учебно-воспитательный комплекс» Наталья Мельничук рассказала РИА Новости Крым, что дети, пострадавшие в ДТП, — настоящая гордость школы.

«Шестеро детей, пострадавших в этой аварии, ученики нашей школы. Двое учатся в девятом классе, двое — в десятом и еще двое — в одиннадцатом. Кроме того, двое ребят уже выпустились из нашей школы после девяти классов и продолжили учебу в других образовательных учреждениях. Они участники спартакиад — гордость нашей школы, творческие ребята, которые постоянно принимают участие в концертах», — поделилась с РИА Новости Крым Наталья Мельничук.

Сейчас одноклассники ребят думают о том, как поддержать их на пути к выздоровлению. «Хотели бы навестить, но мы посчитали, что в больницу не стоит идти большой группой. Поэтому предложили детям записать видеообращение, чтобы поддержать одноклассников», — рассказал директор школы.