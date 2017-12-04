Самарца, убившего родителей топором, направят в психиатрический стационар
Уголовное дело направлено в суд для применения к убийце принудительных мер медицинского характера.
Уголовное дело направлено в суд для применения к убийце принудительных мер медицинского характера.
В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, который по версии следствия убил отца и мать, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.
Как сообщалось ранее, 23 февраля 2017 года, в Самарском районе Самары, в одной из квартир дома, расположенного по улице Чапаевской, обнаружены тела мужчины, 1958 года рождения и женщины, 1964 года рождения, с рублеными ранами головы.
По версии следствия, смертельные травмы нанес потерпевшим их сын. Согласно заключению комиссии экспертов он обнаруживает признаки хронического психического расстройства, в период времени, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния и в настоящее время, которое являлось и является столь выраженным, что лишало и лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Кроме того, мужчина представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, требует постоянного и интенсивного наблюдения в условиях психиатрического стационара специализированного типа с интенсивным наблюдением. По своему психическому состоянию в настоящее время он не может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, не может давать о них правильные показания, не может участвовать в
В настоящее время уголовное дело направлено в суд Самарского района Самары для применения принудительных мер медицинского характера.
Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.