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18:30 (мск), источник: АиФ Самара

Самарца, убившего родителей топором, направят в психиатрический стационар

Уголовное дело направлено в суд для применения к убийце принудительных мер медицинского характера.

В Самаре завершено расследование уголовного дела в отношении 27-летнего местного жителя, который по версии следствия убил отца и мать, сообщает следственное управление следственного комитета Российской Федерации по Самарской области.

Как сообщалось ранее, 23 февраля 2017 года, в Самарском районе Самары, в одной из квартир дома, расположенного по улице Чапаевской, обнаружены тела мужчины, 1958 года рождения и женщины, 1964 года рождения, с рублеными ранами головы.

По версии следствия, смертельные травмы нанес потерпевшим их сын. Согласно заключению комиссии экспертов он обнаруживает признаки хронического психического расстройства, в период времени, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния и в настоящее время, которое являлось и является столь выраженным, что лишало и лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Кроме того, мужчина представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, требует постоянного и интенсивного наблюдения в условиях психиатрического стационара специализированного типа с интенсивным наблюдением. По своему психическому состоянию в настоящее время он не может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, не может давать о них правильные показания, не может участвовать в судебно-следственных и процессуальных действиях.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд Самарского района Самары для применения принудительных мер медицинского характера.

Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществлялось сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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