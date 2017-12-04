Самарца, убившего родителей топором, направят в психиатрический стационар

По версии следствия, смертельные травмы нанес потерпевшим их сын. Согласно заключению комиссии экспертов он обнаруживает признаки хронического психического расстройства, в период времени, относящийся к совершению инкриминируемого ему деяния и в настоящее время, которое являлось и является столь выраженным, что лишало и лишает его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими. Кроме того, мужчина представляет особую социальную опасность для себя и окружающих, требует постоянного и интенсивного наблюдения в условиях психиатрического стационара специализированного типа с интенсивным наблюдением. По своему психическому состоянию в настоящее время он не может правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для дела, не может давать о них правильные показания, не может участвовать в судебно-следственных и процессуальных действиях.