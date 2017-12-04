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18:14 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы разыскивается опасный преступник

Департаментом внутренних дел Алматы за совершение тяжкого преступления разыскивается 34-летний мужчина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

Источник: Zakon.kz

«Гражданин З. В. Палтуев, 1983 года рождения, ростом 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы черного цвета, короткие», — сообщили в полиции приметы разыскиваемого.

Подозреваемый был одет в куртку черного цвета с меховым подкладом, светлую кофту в полоску, джинсы темного цвета, обувь темного цвета.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Палтуева, просят сообщить по телефонам: 254−49−01 и 8−705−555−01−82.

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