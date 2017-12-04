В Алматы разыскивается опасный преступник
Департаментом внутренних дел Алматы за совершение тяжкого преступления разыскивается 34-летний мужчина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
Департаментом внутренних дел Алматы за совершение тяжкого преступления разыскивается 34-летний мужчина, сообщает Zakon.kz со ссылкой на
«Гражданин З. В. Палтуев, 1983 года рождения, ростом 180 сантиметров, среднего телосложения, волосы черного цвета, короткие», — сообщили в полиции приметы разыскиваемого.
Подозреваемый был одет в куртку черного цвета с меховым подкладом, светлую кофту в полоску, джинсы темного цвета, обувь темного цвета.
Всех, кому