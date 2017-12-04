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19:45 (мск), источник: Комсомольская правда

Из-за вспыхнувшей стиральной машины чуть не погибли мать и трое детей

Сотрудники МЧС в Витебске спасли семью, которая едва не задохнулась в дыму из-за короткого замыкания.

Источник: Комсомольская правда

Пожар случился в одном из частных домов Витебска. Женщина включила стиральную машину и ушла смотреть телевизор вместе с детьми.

Через какое-то время свет в доме погас. Хозяйка пошла в ванную и увидела свою стиральную машину в огне. Позвонила мужу, который был на работе, попыталась потушить пожар сама, но ничего не получилось. От горящего пластика шел едкий дым. Женщина поняла, что не сможет через эту дымовую завесу добраться до выхода из дома, поэтому закрылась вместе с детьми в комнате, там было меньше дыма.

Тем временем спасателей вызвал муж женщины. Пожар локализовали, а ее и троих сыновей, младшему из которых всего год, эвакуировали через окно.

— Задымление уже было таким, что без специальных масок невозможно было зайти, — рассказал начальник караула ПАЧ-2 Железнодорожного района Витебска Евгений Пацейко. — Горел пластик, а это очень опасно. Если человек два-три раза вдохнет такой воздух, сразу потеряет сознание. Хорошо, что мальчики и мать вовремя эвакуировались через окно, конечно же, с нашей подстраховкой. Дети вначале испугались, молчали и смотрели большими глазами! А потом поняли, что опасности уже нет, и начали разговаривать.

Ни хозяйка дома, ни ее дети не пострадали. Спасателям удалось быстро локализовать огонь в ванной, так что дальше по дому он не распространился. Сгорела только стиральная машина и натяжные потолки.

Предположительно, причиной ЧП стало короткое замыкание.

— Машина новая, белорусского производства, — рассказала официальный представитель УМЧС Витебской области Марина Фандо. — МЧС напоминает, что при установке стиральных машин должны соблюдаться все необходимые требования и устанавливать их должны только специалисты.

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