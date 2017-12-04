Из-за вспыхнувшей стиральной машины чуть не погибли мать и трое детей
Сотрудники МЧС в Витебске спасли семью, которая едва не задохнулась в дыму
Сотрудники МЧС в Витебске спасли семью, которая едва не задохнулась в дыму
Пожар случился в одном из частных домов Витебска. Женщина включила стиральную машину и ушла смотреть телевизор вместе с детьми.
Через
Тем временем спасателей вызвал муж женщины. Пожар локализовали, а ее и троих сыновей, младшему из которых всего год, эвакуировали через окно.
— Задымление уже было таким, что без специальных масок невозможно было зайти, — рассказал начальник караула ПАЧ-2 Железнодорожного района Витебска Евгений Пацейко. — Горел пластик, а это очень опасно. Если человек
Ни хозяйка дома, ни ее дети не пострадали. Спасателям удалось быстро локализовать огонь в ванной, так что дальше по дому он не распространился. Сгорела только стиральная машина и натяжные потолки.
Предположительно, причиной ЧП стало короткое замыкание.
— Машина новая, белорусского производства, — рассказала официальный представитель УМЧС Витебской области Марина Фандо. — МЧС напоминает, что при установке стиральных машин должны соблюдаться все необходимые требования и устанавливать их должны только специалисты.