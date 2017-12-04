В Воронеже покусанный собакой подросток получит моральную компенсацию

Жительница Воронежа добилась компенсации после того, как ее 15-летнего сына покусала собака, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 4 декабря. Владелица животного выплатит 15 тыс. рублей.

Женщина обратилась в суд с жалобой на хозяйку собаки, которая покусала ее сына. В своем заявлении она указала, что инцидент произошел в мае 2017 года на улице Сиреневой. Собака породы метис сорвала карабин, перепрыгнула через забор и набросилась на 15-летнего мальчика, укусив его за ногу. Подростка доставили в больницу и назначили ему курс экстренной профилактики против бешенства, а также лечение у хирурга.

Владелица собаки исковые требования не признала. Тем не менее суд посчитал, что она должна выплатить компенсацию морального вреда, причиненного мальчику.

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