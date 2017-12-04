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17:55 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже покусанный собакой подросток получит моральную компенсацию

Владелица животного выплатит 15 тысяч рублей.

Жительница Воронежа добилась компенсации после того, как ее 15-летнего сына покусала собака, сообщила пресс-служба областной прокуратуры в понедельник, 4 декабря. Владелица животного выплатит 15 тыс. рублей.

Женщина обратилась в суд с жалобой на хозяйку собаки, которая покусала ее сына. В своем заявлении она указала, что инцидент произошел в мае 2017 года на улице Сиреневой. Собака породы метис сорвала карабин, перепрыгнула через забор и набросилась на 15-летнего мальчика, укусив его за ногу. Подростка доставили в больницу и назначили ему курс экстренной профилактики против бешенства, а также лечение у хирурга.

Владелица собаки исковые требования не признала. Тем не менее суд посчитал, что она должна выплатить компенсацию морального вреда, причиненного мальчику.

Контекст

В феврале 2017 года жительница Воронежа отсудила 40 тыс. рублей у хозяина покусавшей ее кавказской овчарки. Помимо компенсации морального вреда, суд обязал его оплатить судебные расходы в 34 тыс. рублей пострадавшей. Железнодорожный райсуд взыскал 30 тыс. рублей с хозяйки немецкой овчарки, покусавшей 15-летнего подростка в ноябре 2016 года. Женщина выпустила собаку в лесной массив на набережной водохранилища. В том же месяце Советский райсуд Воронежа взыскал 35 тыс. рублей с владельца стаффордширского терьера, покусавшего женщину на улице Молодогвардейцев. Собака бойцовской породы напала на горожанку возле дома в июне 2016 года.

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