В Краснодаре снова массово эвакуируют сотрудников и посетителей торговых центров
Людей вывели из ТЦ «Oz-mall», ТРК «Галерея-Краснодар» и «Мега Адыгея-Кубань».
Людей вывели из ТЦ «Oz-mall», ТРК «Галерея-Краснодар» и «Мега Адыгея-Кубань».
Об очередной эвакуации торговых центров жители Краснодара сообщили в соцсетях.
— Нас вывели без объяснения причин, — пишут горожане. — Внятной причины эвакуации не называют.
Из оцепленных полицией зданий людей начали выводить в 17:30 понедельника.
Напомним, массовую эвакуацию людей из общественных мест в этом году Краснодар переживал уже дважды — 13 сентября и 21 ноября. Позже выяснилось, что ее причиной стали звонки телефонных террористов, которые сообщили о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщили в администрации кубанской столицы. По словам чиновников, сейчас правоохранители занимаются вычислением звонивших, чтобы наказать по всей строгости закона.
Тогда объектами террористической атаки стали Ц «Галерея-Краснодар», ТЦ «Мега-Адыгея», ТЦ «Галактика», ТЦ «Сити центр», ТЦ «Кристалл», ТЦ «Европа», общеобразовательных школ № 66 и 57.
В полиции причины ЧП пока не комментируют.
— Мы сможем назвать ее только после завершения проверки, — сообщила «Комсомольской правде — Кубань» начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю Мария Пирогова.