В Краснодаре снова массово эвакуируют сотрудников и посетителей торговых центров

Напомним, массовую эвакуацию людей из общественных мест в этом году Краснодар переживал уже дважды — 13 сентября и 21 ноября. Позже выяснилось, что ее причиной стали звонки телефонных террористов, которые сообщили о заложенных в зданиях взрывных устройствах. Об этом сообщили в администрации кубанской столицы. По словам чиновников, сейчас правоохранители занимаются вычислением звонивших, чтобы наказать по всей строгости закона.