В Куршском заливе спасли водителя и пассажира парусной яхты

ЧП случилось в 13:48. За помощью в службу спасения обратился водитель швертбота. Он сообщил, что ему и его товарищу требуется помощь. У яхты отвалилась верхняя часть паруса, и она дрейфует в Куршском заливе между посёлком Лесное и Зеленоградском. Мужчина опасался наступления темноты, так как передвигаться, по его словам, будет опасно и судно может перевернуться.