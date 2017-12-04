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18:08 (мск), источник: Клопс.ru

В Куршском заливе спасли водителя и пассажира парусной яхты

В воскресенье, 3 декабря, спасли водителя и пассажира парусной яхты, дрейфовавшей в Куршском заливе. Об этом сообщает «Система 112 Калининград» на сайте в «ВКонтакте».

Источник: Клопс.ru

ЧП случилось в 13:48. За помощью в службу спасения обратился водитель швертбота. Он сообщил, что ему и его товарищу требуется помощь. У яхты отвалилась верхняя часть паруса, и она дрейфует в Куршском заливе между посёлком Лесное и Зеленоградском. Мужчина опасался наступления темноты, так как передвигаться, по его словам, будет опасно и судно может перевернуться.

Как пояснили Клопс.Ru в пресс-службе регионального управления МЧС, в 14:07 поступил вызов, что в двух километрах от берега в посёлке Лесное потерял ход швертбот. На место выдвинулся поисково-спасательный отряд Зеленоградска в составе пяти человек на катере «Зодиак». В 16:05 судно обнаружили и на буксире доставили в посёлок Лесное. Медицинская помощь никому не понадобилась.

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