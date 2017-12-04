В Куршском заливе спасли водителя и пассажира парусной яхты
В воскресенье, 3 декабря, спасли водителя и пассажира парусной яхты, дрейфовавшей в Куршском заливе. Об этом сообщает «Система 112 Калининград» на сайте в «ВКонтакте».
В воскресенье, 3 декабря, спасли водителя и пассажира парусной яхты, дрейфовавшей в Куршском заливе. Об этом сообщает «Система 112 Калининград» на сайте в «ВКонтакте».
ЧП случилось в 13:48. За помощью в службу спасения обратился водитель швертбота. Он сообщил, что ему и его товарищу требуется помощь. У яхты отвалилась верхняя часть паруса, и она дрейфует в Куршском заливе между посёлком Лесное и Зеленоградском. Мужчина опасался наступления темноты, так как передвигаться, по его словам, будет опасно и судно может перевернуться.
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