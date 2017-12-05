Работница АЗС помогла задержать пьяного водителя в Арзамасе

Инспекторы ГИБДД из города Арзамаса задержали и отстранили от управления автомобилем нетрезвого водителя благодаря содействию работницы автозаправочной станции. Кассир АЗС заметила признаки опьянения у мужчины, который заехал пополнить бензобак на заправку. Женщина сообщила об опасном водителе в полицию.

Прибывшие инспекторы задержали 64-летнего мужчину. Выяснилось, что в таком виде за руль он садился и прежде. За повторное правонарушение в отношении пьяного водителя возбудили уголовное дело. Теперь ему может грозить до 2 лет лишения свободы.