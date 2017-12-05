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09:02 (мск), источник: Комсомольская правда

Работница АЗС помогла задержать пьяного водителя в Арзамасе

Женщина сообщила в полицию о нетрезвом водителе, который приехал на заправку.

Инспекторы ГИБДД из города Арзамаса задержали и отстранили от управления автомобилем нетрезвого водителя благодаря содействию работницы автозаправочной станции. Кассир АЗС заметила признаки опьянения у мужчины, который заехал пополнить бензобак на заправку. Женщина сообщила об опасном водителе в полицию.

Прибывшие инспекторы задержали 64-летнего мужчину. Выяснилось, что в таком виде за руль он садился и прежде. За повторное правонарушение в отношении пьяного водителя возбудили уголовное дело. Теперь ему может грозить до 2 лет лишения свободы.

Напомним, 3 декабря в Нижнем Новгороде пьяный водитель насмерть сбил 16-летнюю девушку. Злоумышленник въехал в троих пешеходов, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора, и скрылся с места происшествия. Задержал его нижегородец, который бросился за мужчиной в погоню на своем авто. В результате ДТП 16-летняя девушка получила смертельное ранение. Еще двое пешеходов отделались ушибами.

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