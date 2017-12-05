Суд продлил арест экс-начальнику отдела полиции по Воскресенскому району Нижегородской области

Источник: НИА-Нижний Новгород

По версии следствия, днем 10 октября 2017 года в р.п. Воскресенское начальник отдела полиции получил от посредника взятку в размере 130 тысяч рублей за оказание общего покровительства коммерсанту, который занимается строительными работами и услугами по перевозке грузов на территории района.

В ходе расследования уголовного дела следователем было направлено ходатайство об увольнении обвиняемого с занимаемой должности. Ходатайство удовлетворено, и обвиняемый уволен из органов полиции в связи проступком, порочащим честь сотрудника органов внутренних дел.

Расследование по уголовному делу продолжается.