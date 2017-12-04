Мужчина погиб в перестрелке в одном из дворов Ростова
Житель
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Житель
Инцидент произошел ночью 4 декабря. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.
«Неустановленное лицо, находясь во дворе многоквартирного жилого дома, произвело несколько выстрелов из огнестрельного оружия в 32-летнего мужчину. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался», — сообщили в
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия и боеприпасов).
«Все возможные версии произошедшего будут рассмотрены следствием в ходе расследования уголовного дела», — добавили в СКР.