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18:54 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Мужчина погиб в перестрелке в одном из дворов Ростова

Житель Ростова-на-Дону погиб в результате стрельбы во дворе многоэтажки на ул. Ленина.

Инцидент произошел ночью 4 декабря. Сейчас правоохранители разыскивают злоумышленника.

«Неустановленное лицо, находясь во дворе многоквартирного жилого дома, произвело несколько выстрелов из огнестрельного оружия в 32-летнего мужчину. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия и боеприпасов).

«Все возможные версии произошедшего будут рассмотрены следствием в ходе расследования уголовного дела», — добавили в СКР.

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