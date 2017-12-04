Мужчина погиб в перестрелке в одном из дворов Ростова

«Неустановленное лицо, находясь во дворе многоквартирного жилого дома, произвело несколько выстрелов из огнестрельного оружия в 32-летнего мужчину. В результате полученных огнестрельных ранений мужчина скончался», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.