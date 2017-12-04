Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
Гость программы Малахова накачал мышцы инъекциями
Рогозин ответил на недовольство Медведева пуском с Восточного
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Скоропостижно скончался замглавы «Газпрома» Александр Козлов
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Команда Киркорова примет участие в Евровидении не за Россию - СМИ
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта - СМИ
Брижит Макрон надела яркий пиджак на встречу в Париже
Ирина Безрукова в небесно-голубом платье посетила бал-маскарад
СМИ: Лолита в платье-ночнушке устроила танцы в аэропорту Торонто
Пугачева пришла к дочери Киркорова в ботфортах
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Поклонение Ким Чен Ыну
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
20:14 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

В обрушении крыши на ЗИКе в Екатеринбурге нашли виновных

Обвинение предъявлено трем сотрудникам организации.

Следствие выдвинуло обвинение трем людям, которые могут быть причастны к обрушению крыши на заводе имени Калинина. Ими оказались замглавного инженера по эксплуатации основных фондов ЗиК, а также руководители частных организаций, которые занимались ремонтом кровли, сообщает в понедельник, 4 декабря, корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на региональный СКР.

Всех троих обвиняют в причинении смерти по неосторожности и причинении тяжкого вреда здоровью в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. По данным следствия, с июля 2010 по июнь 2016 года заместитель главного инженера не принял мер по обследованию состояния строительных конструкций здания и его ремонту. Несколько лет люди работали в помещении, находившемся в аварийном состоянии.

Кроме того, с июня по ноябрь 2016 года руководители частных организаций, проводивших ремонт на крыше здания, организовали работы с нарушением технологии производства, что привело к увеличению нагрузки на строительные конструкции корпуса. При этом один из обвиняемых акже оказался инженером по техническому надзору. Как утверждает следствие, он ненадлежащим образом следил за состоянием обрушившегося здания и проводил приемку выполненных работ.

Сейчас в ходе расследования продолжаются судебные экспертизы. Вполне вероятно, что в деле появятся и другие обвиняемые.

Напомним, ЧП на машиностроительном заводе имени Калинина произошло 9 ноября 2016 года. Тогда в ходе обрушения кровли на одном из зданий погибли 4 человека, еще 16 — получили травмы. По результатам проверки на заводе обнаружили порядка 70 нарушений различной сферы, в том числе — в сфере охраны труда.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
На свалке в Нижневартовске обнаружили два обгоревших тела
Улюкаев попросил суд оправдать его
Time опубликовал имена 10 претендентов на звание «человек года»
Путин велел сделать субсидии по ипотеке для семей с двумя детьми
Каждому россиянину хотят присвоить уникальный идентификатор
ФАС раскрыла сговор на торгах Минобороны и ФСИН
СМИ: Абрамович предложит Слуцкому работу в «Челси»
Бывший фронтмен Sex Pistols намерен участвовать в «Евровидении»
Спорт
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд Вице-премьер РФ рассказал, что отстранение российской команды от Олимпиады-2018 не станет для него сюрпризом, но борьба за ее участие в Играх будет продолжена в суде
Авто
На Москву обрушился мощный снегопад (реакция соцсетей) Сильный снегопад продлится в Москве около суток, выпадет до 9 мм осадков, сообщает Росгидромет
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь