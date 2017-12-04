В обрушении крыши на ЗИКе в Екатеринбурге нашли виновных

Следствие выдвинуло обвинение трем людям, которые могут быть причастны к обрушению крыши на заводе имени Калинина. Ими оказались замглавного инженера по эксплуатации основных фондов ЗиК, а также руководители частных организаций, которые занимались ремонтом кровли, сообщает в понедельник, 4 декабря, корреспондент «АиФ-Урал» со ссылкой на региональный СКР.

Всех троих обвиняют в причинении смерти по неосторожности и причинении тяжкого вреда здоровью в результате ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. По данным следствия, с июля 2010 по июнь 2016 года заместитель главного инженера не принял мер по обследованию состояния строительных конструкций здания и его ремонту. Несколько лет люди работали в помещении, находившемся в аварийном состоянии.

Кроме того, с июня по ноябрь 2016 года руководители частных организаций, проводивших ремонт на крыше здания, организовали работы с нарушением технологии производства, что привело к увеличению нагрузки на строительные конструкции корпуса. При этом один из обвиняемых акже оказался инженером по техническому надзору. Как утверждает следствие, он ненадлежащим образом следил за состоянием обрушившегося здания и проводил приемку выполненных работ.

Сейчас в ходе расследования продолжаются судебные экспертизы. Вполне вероятно, что в деле появятся и другие обвиняемые.