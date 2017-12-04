Султанбеков получил взятки на 1 миллиард тенге — приговор суда

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«Таким образом, анализируя все вышеуказанные эпизоды в совокупности, суд приходит к выводу, что доказанный размер взятки, полученной Султанбековым, составил 1 069 917 155 тенге», — говорится в приговоре суда.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание в отношении Каната Султанбекова, суд признал: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование им раскрытию и расследованию уголовного правонарушения, изобличение других участников преступной деятельности, предоставление сведений об уголовных правонарушениях, которые не были ранее известны следствию, отсутствие обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей (2002, 2004 и 2008 годов рождения), отсутствие прежнего привлечения к уголовной ответственности, положительную характеристику по службе, учет прежнего поведения и заслуг перед государством (государственная награда — орден «Курмет»), принятие мер по заглаживанию вреда, нанесенного преступлением (выдал следствию часть денежных средств в сумме 10 000 000 тенге и 300 000 долларов).

Суд признал Каната Султанбекова виновным в получении взятки и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы. Вместе с ним перед судом предстали еще восемь человек. В ходе оглашения приговора судья Баязид Дарибаев огласил имена всех фигурантов дела. Отметим, судебное разбирательство по делу проходило в закрытом режиме, без прессы.