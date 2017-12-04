Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
ОИ-2018: Россия, если отстранят от Игр, отберет у МОК миллиарды
В США женщина с пересаженной маткой впервые родила здорового ребенка
30-летняя россиянка создала бренд с оборотом 27 млн руб. в год
10 стран с самой дешевой ипотекой
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
Повышая рождаемость: кто и как сможет получить обещанные деньги? Государство будет платить пособие за рождение первенца
Мнение: Если РФ не сдастся в первый день, во второй сдадутся США
СМИ: Трамп прилюдно оскорбил жену Меланью в Японии
Новая Toyota Camry для России: первые изображения
УАЗ сделал из «Патриота» кабриолет (фото)
Команда Киркорова примет участие в Евровидении не за Россию - СМИ
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта - СМИ
Брижит Макрон надела яркий пиджак на встречу в Париже
Ирина Безрукова в небесно-голубом платье посетила бал-маскарад
СМИ: Лолита в платье-ночнушке устроила танцы в аэропорту Торонто
Пугачева пришла к дочери Киркорова в ботфортах
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8На Бали проснулся вулкан Агунг
12Белый дом Рождества
20:30 (мск), источник: Tengrinews

Султанбеков получил взятки на 1 миллиард тенге — приговор суда

Суд пришел к выводу, что доказанный размер взятки, полученной экс-зампредом «Казахстан инжиниринг» Канатом Султанбековым, составил 1 069 917 155 тенге, говорится в тексте приговора специализированного межрайонного военного суда по уголовным делам Астаны, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Таким образом, анализируя все вышеуказанные эпизоды в совокупности, суд приходит к выводу, что доказанный размер взятки, полученной Султанбековым, составил 1 069 917 155 тенге», — говорится в приговоре суда.

Обстоятельствами, смягчающими уголовную ответственность и наказание в отношении Каната Султанбекова, суд признал: признание вины и раскаяние в содеянном, активное способствование им раскрытию и расследованию уголовного правонарушения, изобличение других участников преступной деятельности, предоставление сведений об уголовных правонарушениях, которые не были ранее известны следствию, отсутствие обстоятельств, отягчающих уголовную ответственность, наличие на иждивении троих несовершеннолетних детей (2002, 2004 и 2008 годов рождения), отсутствие прежнего привлечения к уголовной ответственности, положительную характеристику по службе, учет прежнего поведения и заслуг перед государством (государственная награда — орден «Курмет»), принятие мер по заглаживанию вреда, нанесенного преступлением (выдал следствию часть денежных средств в сумме 10 000 000 тенге и 300 000 долларов).

Суд признал Каната Султанбекова виновным в получении взятки и назначил наказание в виде десяти лет лишения свободы. Вместе с ним перед судом предстали еще восемь человек. В ходе оглашения приговора судья Баязид Дарибаев огласил имена всех фигурантов дела. Отметим, судебное разбирательство по делу проходило в закрытом режиме, без прессы.

Ранее об этом ходатайствовали адвокаты подсудимых. Журналистам разрешили присутствовать лишь на оглашении приговора. Не предавать огласке миллионные суммы и откаты: Суд запретил СМИ освещать дело Султанбекова.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Откровения экс-муфтия Кыргызстана о второй жене стали темой номер один
Улюкаев попросил суд оправдать его
Time опубликовал имена 10 претендентов на звание «человек года»
Путин велел сделать субсидии по ипотеке для семей с двумя детьми
Расследование: британская помощь в Сирии уходила экстремистам
ФАС раскрыла сговор на торгах Минобороны и ФСИН
СМИ: Абрамович предложит Слуцкому работу в «Челси»
Бывший фронтмен Sex Pistols намерен участвовать в «Евровидении»
Спорт
Мутко: Каждая медаль РФ в Сочи-2014 будет возвращаться через суд Вице-премьер РФ рассказал, что отстранение российской команды от Олимпиады-2018 не станет для него сюрпризом, но борьба за ее участие в Играх будет продолжена в суде
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
На реновацию жилья в Москве выделят 400 млрд рублей
В России истекает срок уплаты имущественных налогов
В Самаре прекращено проектирование наукограда «Гагарин-центр»
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Как выбрать мебель для маленькой комнаты: 15 хитростей
5 ошибок в дизайне комнаты с низким потолком
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь