Следователи проведут проверку по факту гибели рыбаков в Пермском районе
Мужчины провалились под лёд.
Мужчины провалились под лёд.
В Пермском районе следователи выяснят обстоятельства гибели рыбаков на реке.
Как рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю, ранним утром 1 декабря житель села Троица отправился на рыбалку. Выйдя на не окрепший лед реки Сылва, мужчина провалился под лёд и стал тонуть.
На помощь мужчине кинулись местные жители. Пострадавшего вытащили из воды и вызвали скорую помощь. Но спасти рыбака не смогли он умер от переохлаждения по дороге в больницу.
А 29 ноября вблизи деревни Алебастрово на Сылве погиб другой 68-летний рыбак. Мужчина также провалился под лёд. По результатам
По результатам проведенных проверок следователями будут приняты законные процессуальные решения.
«Уважаемые жители Пермского края, пожалуйста, убедите своих родственников, увлекающихся зимней рыбалкой, не посещать водоемы до становления льда. Ещё раз объясните детям о недопустимости нахождения вблизи водоемов и на водоемах в отсутствие взрослых. Запомните! Не следует приближаться к водоемам без необходимости во избежание несчастных случаев», — сообщается на сайте СКР.
Напомним, с появлением первого льда в Пермском крае погибли уже двое детей.