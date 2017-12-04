Следователи проведут проверку по факту гибели рыбаков в Пермском районе

В Пермском районе следователи выяснят обстоятельства гибели рыбаков на реке.

Как рассказали в следственном управлении СКР по Пермскому краю, ранним утром 1 декабря житель села Троица отправился на рыбалку. Выйдя на не окрепший лед реки Сылва, мужчина провалился под лёд и стал тонуть.

На помощь мужчине кинулись местные жители. Пострадавшего вытащили из воды и вызвали скорую помощь. Но спасти рыбака не смогли он умер от переохлаждения по дороге в больницу.

А 29 ноября вблизи деревни Алебастрово на Сылве погиб другой 68-летний рыбак. Мужчина также провалился под лёд. По результатам судебно-медицинского исследования, смерть мужчины наступила от утопления в воде.

По результатам проведенных проверок следователями будут приняты законные процессуальные решения.

«Уважаемые жители Пермского края, пожалуйста, убедите своих родственников, увлекающихся зимней рыбалкой, не посещать водоемы до становления льда. Ещё раз объясните детям о недопустимости нахождения вблизи водоемов и на водоемах в отсутствие взрослых. Запомните! Не следует приближаться к водоемам без необходимости во избежание несчастных случаев», — сообщается на сайте СКР.