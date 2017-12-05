Нижегородца, пытавшегося «взорвать» Нижегородский кремль, осудят за телефонный терроризм

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрит уголовное дело по обвинению жителя города в телефонном терроризме. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции области.

Правоохранителями установлено, что в сентябре 2017 года обвиняемый, находясь у себя на садовом участке в Дальнеконстантиновском районе, с мобильного телефона позвонил на канал связи «112» и сообщил о заложенном взрывном устройстве на территории Кремля. Экстренные службы выехали на место, провели эвакуацию людей. Взрывного устройства, к счастью, обнаружено не было.

Обвиняемый согласился с предъявленными доказательствами и попросил вынести приговор без проведения судебного разбирательства.