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10:56 (мск), источник: Комсомольская правда

Нижегородца, пытавшегося «взорвать» Нижегородский кремль, осудят за телефонный терроризм

Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.

Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрит уголовное дело по обвинению жителя города в телефонном терроризме. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов общей юрисдикции области.

Правоохранителями установлено, что в сентябре 2017 года обвиняемый, находясь у себя на садовом участке в Дальнеконстантиновском районе, с мобильного телефона позвонил на канал связи «112» и сообщил о заложенном взрывном устройстве на территории Кремля. Экстренные службы выехали на место, провели эвакуацию людей. Взрывного устройства, к счастью, обнаружено не было.

Обвиняемый согласился с предъявленными доказательствами и попросил вынести приговор без проведения судебного разбирательства.

Напомним, вечером 5 сентября с территории Нижегородского кремля экстренно эвакуировали около 250 человек из-за звонка о заложенной бомбе. Телефонного террориста оперативно установили и нашли. Им оказался житель Нижегородской области, который находился в сильном алкогольном опьянении.

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