Нижегородца, пытавшегося «взорвать» Нижегородский кремль, осудят за телефонный терроризм
Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.
Обвиняемому грозит до 3 лет лишения свободы.
Нижегородский районный суд Нижнего Новгорода рассмотрит уголовное дело по обвинению жителя города в телефонном терроризме. Об этом сообщили в объединённой
Правоохранителями установлено, что в сентябре 2017 года обвиняемый, находясь у себя на садовом участке в Дальнеконстантиновском районе, с мобильного телефона позвонил на канал связи «112» и сообщил о заложенном взрывном устройстве на территории Кремля. Экстренные службы выехали на место, провели эвакуацию людей. Взрывного устройства, к счастью, обнаружено не было.
Обвиняемый согласился с предъявленными доказательствами и попросил вынести приговор без проведения судебного разбирательства.
Напомним, вечером 5 сентября с территории Нижегородского кремля экстренно эвакуировали около 250 человек