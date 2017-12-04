ФАС раскрыла картельный сговор на торгах Минобороны и ФСИН

ФАС считает, что в сговоре в трех случаях участвовали ООО «Атлантик» и завод «Мосштамп», еще в двух к этим компаниям присоединился ИП Потапов Ю. Д. Они искусственно поддерживали завышенный уровень цен на торгах и воздерживались от конкурентной борьбы. В результате ведомства были вынуждены покупать продукцию дорого.