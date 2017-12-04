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19:33 (мск), источник: РБК

ФАС раскрыла картельный сговор на торгах Минобороны и ФСИН

Московское управление Федеральной антимонопольной службы раскрыло картельный сговор в ходе торгов на поставку геральдической продукции для Министерства обороны России и Федеральной службы исполнения наказаний. Об этом сообщает пресс-служба управления.

ФАС считает, что в сговоре в трех случаях участвовали ООО «Атлантик» и завод «Мосштамп», еще в двух к этим компаниям присоединился ИП Потапов Ю. Д. Они искусственно поддерживали завышенный уровень цен на торгах и воздерживались от конкурентной борьбы. В результате ведомства были вынуждены покупать продукцию дорого.

Также выяснено, что компании обменивались информацией, пользовались единой информационно-технической базой и готовились к участию в торгах совместно.

Заключение антиконкурентного соглашения является нарушением ч. 2 ст. 14.32 КоАП и влечет за собой наложение штрафа в размере до половины от начальной стоимости торгов для юридических лиц и до 50 тыс. руб. для руководителей организаций.

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24 ноября© Ньюстюб
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