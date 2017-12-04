В Башкирии нашли мертвым пропавшего мужчину с психическим расстройством
В Башкирии найдено тело 60-летнего Гаяза Файзуллина. Страдавший психическим расстройством мужчина пропал в Иглинском районе в начале октября.
В Башкирии найдено тело 60-летнего Гаяза Файзуллина. Страдавший психическим расстройством мужчина пропал в Иглинском районе в начале октября.
Гаяз Файзуллин ушел из дома в селе Новокубово Иглинского района 7 октября. По сообщению родственников, мужчина страдал психическим расстройством и раньше также уходил из дома, но возвращался.
По имеющимся данным, Файзуллин мог отправиться на запад республики — в Нефтекамск или Бижбуляк. К поискам пропавшего подключились полиция и волонтеры.
В понедельник стало известно, что найдено тело Файзуллина. Обстоятельства и причины смерти мужчины не сообщаются.