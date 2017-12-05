Под Воронежем мужчина у себя в доме нелегально хранил винтовку и 444 патрона

Стражи порядка нагрянули к жителю Петропавловки с обыском. В доме 62-летнего мужчины нашли винтовку ТОЗ-8М, калибра 5,6 мм, без документов и 444 патрона.

В полиции подозреваемый сознался, что купил оружие и боеприпасы у неизвестных. Пока мужчину отпустили под подписку о невыезде. За незаконное приобретение и хранение оружия ему грозит до 4 лет колонии.