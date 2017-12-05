В Ростове эвакуировали около 15 объектов из-за сообщений о минировании

«Возле объектов, в которых прошла эвакуация, выставлено оцепление, в том числе с участием сотрудников Росгвардии. Проводится проверка», — цитирует представителя ГУ МВД России по Ростовской области «Городской репортер».

По информации из соцсетей, в числе «заминированных» объектов главный автовокзал, ТЦ «МегаМаг», «Горизонт», «МЕГА Ростов-на-Дону», «Плазма Синема», «РИО», «Левенцовский», «Сокол», финтес-центры «Профитнес», X-Fit, «Арбат Фитнес», гостиница «Топос», Marins Park Hotel и «Онегин Дача».

Уже известно, что сообщение о бомбе в здании автовокзала не подтвердилось, сейчас он работает в штатном режиме. Обследование объекта заняло около часа, передает 161.ru.