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09:19 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове эвакуировали около 15 объектов из-за сообщений о минировании

После поступления анонимных звонков о минировании в Ростове-на-Дону эвакуировали главный автовокзал, торговые центры, фитнес-центры, гостиницы и другие объекты.

«Возле объектов, в которых прошла эвакуация, выставлено оцепление, в том числе с участием сотрудников Росгвардии. Проводится проверка», — цитирует представителя ГУ МВД России по Ростовской области «Городской репортер».

По информации из соцсетей, в числе «заминированных» объектов главный автовокзал, ТЦ «МегаМаг», «Горизонт», «МЕГА Ростов-на-Дону», «Плазма Синема», «РИО», «Левенцовский», «Сокол», финтес-центры «Профитнес», X-Fit, «Арбат Фитнес», гостиница «Топос», Marins Park Hotel и «Онегин Дача».

Уже известно, что сообщение о бомбе в здании автовокзала не подтвердилось, сейчас он работает в штатном режиме. Обследование объекта заняло около часа, передает 161.ru.

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