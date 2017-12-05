В Краснодаре все звонки о минировании оказались ложными

Источник: РИА Новости

«В дежурную часть УМВД России по Краснодару поступили сообщения о нахождении опасных предметов в нескольких административных зданиях краевого центра», — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в ведомстве, преимущественно речь шла о «минировании» торговых центров.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции… Полицейские с применением служебных собак обследовали здания и прилегающие к ним территории. В результате проведения проверки предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, обнаружено не было», — отметили в главке.