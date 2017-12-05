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09:12 (мск), источник: РИА Новости

В Краснодаре все звонки о минировании оказались ложными

КРАСНОДАР, 4 дек — РИА Новости. Сообщения о минировании сразу в нескольких административных зданиях Краснодара поступили правоохранителям в понедельник, опасных предметов обнаружено не было, сообщает пресс-служба ГУМВД по Краснодарскому краю.

Источник: РИА Новости

«В дежурную часть УМВД России по Краснодару поступили сообщения о нахождении опасных предметов в нескольких административных зданиях краевого центра», — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в ведомстве, преимущественно речь шла о «минировании» торговых центров.

«На место незамедлительно прибыли сотрудники полиции… Полицейские с применением служебных собак обследовали здания и прилегающие к ним территории. В результате проведения проверки предметов, представляющих опасность для жизни и здоровья граждан, обнаружено не было», — отметили в главке.

В конце ноября текущего года правоохранители Краснодара уже получали массу звонков о «минированиях» в торговых центрах города, в общеобразовательных учреждениях, офисных зданиях, а также в администрации кубанской столицы.

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