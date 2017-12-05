Духовного лидера саентологов Петербурга арестовали до весны

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Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 4 декабря, духовного лидера организации Ивана Мацицкого ещё три месяца решили не выпускать из-под стражи. Его обвиняют в незаконном предпринимательстве, выручка от которого составила 276 млн рублей, участии в экстремистском сообществе и унижении человеческого достоинства своих адептов. Последователь учения об управлении разумом для достижения успеха останется в следственном изоляторе на Шпалерной до 19 марта уже следующего года.

Кроме него в понедельник на тот же срок продлили арест исполнительному директору саентологов Галине Шариновой и замначальника службы собственной безопасности Констанции Есаулковой. К ним отнеслись гуманнее и ограничили домашним арестом.

Ранее из-под стражи освободили еще двух фигурантов по делу саентологов Северной столицы: главного бухгалтера Сахиба Алиева и их же начальника службы собственной безопасности Анастасию Терентьеву. Под домашним арестом они пробудут до 19 декабря.