Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
5 видов рака, которые встречаются чаще всего
Пенсионеру, попросившему у Путина гроб, вернули отнятые деньги
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
Скоропостижно скончался замглавы «Газпрома» Александр Козлов
От «Шнобеля» до «Дарвина». Хит-парад дурацких лауреатов-2017Что не нужно писать о сексе, чем не стоит заряжать гаубицу и где растекаются коты.
Ольга Бузова представила фильм «Zомбоящик» и спела
Лаврентьев из «Голоса» и «Орла и решки» стал ведущим нового шоу
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Кобзон сообщил о болезни Валентина Гафта и состоянии Табакова
«Любовь к нему умерла»: Виталина о Джигарханяне
Как Жизель Бундхен выглядит без макияжа
Селена Гомес сменила пять ярких образов за один день
Дженнифер Лопес снялась в рубашке на обнаженное тело - СМИ
Патрушев: РФ готова к возможной войне КНДР и США
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Центр Луганска перекрыли вооруженные люди
8День благодарения
09:15 (мск), источник: Фонтанка

Духовного лидера саентологов Петербурга арестовали до весны

Невский районный суд продлил меру пресечения руководящему костяку Сайентологической церкви Петербурга по делу о незаконном предпринимательстве и экстремизме.

Источник: Reuters

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 4 декабря, духовного лидера организации Ивана Мацицкого ещё три месяца решили не выпускать из-под стражи. Его обвиняют в незаконном предпринимательстве, выручка от которого составила 276 млн рублей, участии в экстремистском сообществе и унижении человеческого достоинства своих адептов. Последователь учения об управлении разумом для достижения успеха останется в следственном изоляторе на Шпалерной до 19 марта уже следующего года.

Кроме него в понедельник на тот же срок продлили арест исполнительному директору саентологов Галине Шариновой и замначальника службы собственной безопасности Констанции Есаулковой. К ним отнеслись гуманнее и ограничили домашним арестом.

Ранее из-под стражи освободили еще двух фигурантов по делу саентологов Северной столицы: главного бухгалтера Сахиба Алиева и их же начальника службы собственной безопасности Анастасию Терентьеву. Под домашним арестом они пробудут до 19 декабря.

Уголовное дело в отношении саентологов возбудили в апреле прошлого года. Сумма в 276 млн рублей, фигурирующая в обвинении, — предполагаемая выручка от платных курсов и программ «Дианетика: эволюция науки» и «Мини-шляпа». Весной этого года дело о незаконном извлечении денег в отношении саентологов пополнилось другими статьями УК — «участие в экстремистском сообществе» и «унижение достоинства». Чекисты пришли к выводу, что система дисциплинарных взысканий в религиозной организации преступна.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Какие пальцы Улюкаев показывал Сечину
Зюганов с Жириновским падают к Собчак
В США запретили въезд гражданам шести стран
Взрыв в зоне поиска подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила
Минюст включил в список иноагентов девять СМИ
Сирийские ПВО отразили атаку Израиля на пригород Дамаска
Тельману Исмаилову заочно предъявлено обвинение в убийстве
Вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея разделил россиян пополам
Как пластиковые карточки и легкие кредиты изменили наше сознание
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Как предприниматели и чиновники управляют своей недвижимостью
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Леди
9 уроков стиля самой высокооплачиваемой модели в мире Мы решили воспользоваться случаем и собрать самые ценные модные советы успешной 22-летней Кендалл Дженнер
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь