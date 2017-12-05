Духовного лидера саентологов Петербурга арестовали до весны
Невский районный суд продлил меру пресечения руководящему костяку Сайентологической церкви Петербурга по делу о незаконном предпринимательстве и экстремизме.
Невский районный суд продлил меру пресечения руководящему костяку Сайентологической церкви Петербурга по делу о незаконном предпринимательстве и экстремизме.
Как сообщает объединенная
Кроме него в понедельник на тот же срок продлили арест исполнительному директору саентологов Галине Шариновой и замначальника службы собственной безопасности Констанции Есаулковой. К ним отнеслись гуманнее и ограничили домашним арестом.
Ранее
Уголовное дело в отношении саентологов возбудили в апреле прошлого года. Сумма в 276 млн рублей, фигурирующая в обвинении, — предполагаемая выручка от платных курсов и программ «Дианетика: эволюция науки» и «Мини-шляпа». Весной этого года дело о незаконном извлечении денег в отношении саентологов пополнилось другими статьями УК — «участие в экстремистском сообществе» и «унижение достоинства». Чекисты пришли к выводу, что система дисциплинарных взысканий в религиозной организации преступна.