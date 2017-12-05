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01:15 (мск), источник: Известия

Стала известна основная версия неудачного запуска с Восточного

Эксперты в космической отрасли сделали предварительные выводы о причинах падения разгонного блока «Фрегат» с 19 спутниками после его запуска с космодрома Восточный.

Источник: РИА "Новости"
По данным специалистов, к неудачному пуску, скорее всего, привела несогласованность действий предприятий, которые отвечали за программирование полетных заданий в системы управления ракеты-носителя и разгонного блока.
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Промежуточные результаты расследования могут появиться уже на этой неделе, передает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.

Как сообщал портал iz.ru, 28 ноября с космодрома Восточный были запущены ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и 19 спутниками.

В запланированное время с одним из спутников — «Метеором-М» № 2−1 — не удалось установить связь, так как он не вышел на целевую орбиту.

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