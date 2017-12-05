Стала известна основная версия неудачного запуска с Восточного
Эксперты в космической отрасли сделали предварительные выводы о причинах падения разгонного блока «Фрегат» с 19 спутниками после его запуска с космодрома Восточный.
Эксперты в космической отрасли сделали предварительные выводы о причинах падения разгонного блока «Фрегат» с 19 спутниками после его запуска с космодрома Восточный.
Промежуточные результаты расследования могут появиться уже на этой неделе, передает «РИА Новости» со ссылкой на собственный источник.
Как сообщал портал iz.ru, 28 ноября с космодрома Восточный были запущены
В запланированное время с одним из спутников — «Метеором-М» № 2−1 — не удалось установить связь, так как он не вышел на целевую орбиту.