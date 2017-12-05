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02:06 (мск), источник: РИА Новости

Жители Риги жалуются на «химический» запах

РИГА, 5 дек — РИА Новости. Сильный химический запах отдаленно напоминающий хлорку ощущается в центре Риги, жителям рекомендуют не открывать окна, сообщает корреспондент РИА Новости.

Источник: РИА Новости

«Дышать тяжело. Неприятный химический запах — по ощущениям что-то среднее между тем, как пахнет газ и хлорка. Горло не дерет, но глаза щиплет. Приятного мало», — рассказал РИА Новости житель дома на одной из центральных улиц Риги Александр.

В газовой компании Latvijas Gāze журналистам сообщили, что на телефон аварийной службы сегодня поступило много звонков встревоженных жителей, но никакой утечки газа в столице не зафиксировано.

«Утечки газа нет, возможно на Кундзиньсале (портовый район Риги) идет перевалка химического груза и ветер несет этот запах в город», — пояснили в аварийной службе.

Местным жителям посоветовали закрыть окна, чтобы неприятный запах не просочился в жилище, и набраться терпения, пока ветер не развеет примеси в воздухе.
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