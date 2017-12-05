Жители Риги жалуются на «химический» запах
РИГА, 5 дек — РИА Новости. Сильный химический запах отдаленно напоминающий хлорку ощущается в центре Риги, жителям рекомендуют не открывать окна, сообщает корреспондент РИА Новости.
РИГА, 5 дек — РИА Новости. Сильный химический запах отдаленно напоминающий хлорку ощущается в центре Риги, жителям рекомендуют не открывать окна, сообщает корреспондент РИА Новости.
«Дышать тяжело. Неприятный химический запах — по ощущениям
В газовой компании Latvijas Gāze журналистам сообщили, что на телефон аварийной службы сегодня поступило много звонков встревоженных жителей, но никакой утечки газа в столице не зафиксировано.
«Утечки газа нет, возможно на Кундзиньсале (портовый район Риги) идет перевалка химического груза и ветер несет этот запах в город», — пояснили в аварийной службе.