Жители Риги жалуются на «химический» запах

Источник: РИА Новости

«Дышать тяжело. Неприятный химический запах — по ощущениям что-то среднее между тем, как пахнет газ и хлорка. Горло не дерет, но глаза щиплет. Приятного мало», — рассказал РИА Новости житель дома на одной из центральных улиц Риги Александр.

В газовой компании Latvijas Gāze журналистам сообщили, что на телефон аварийной службы сегодня поступило много звонков встревоженных жителей, но никакой утечки газа в столице не зафиксировано.

«Утечки газа нет, возможно на Кундзиньсале (портовый район Риги) идет перевалка химического груза и ветер несет этот запах в город», — пояснили в аварийной службе.