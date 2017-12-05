Пакет с марихуаной хранил молодой комсомольчанин у себя дома
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Экспертиза показала, что правоохранители изъяли у злоумышленника марихуану. Молодой человек хранил в своем доме более двух килограммов этого вещества. Во время допроса злоумышленник рассказал, что обнаружил кусты конопли в Комсомольском районе и сам изготовил из них наркотик.
Сейчас комсомольчанин находится в изоляторе временного содержания. Меру пресечения ему изберут в судебном порядке. Уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ «Незаконное хранение наркотического средства в крупном размере», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на