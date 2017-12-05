Пакет с марихуаной хранил молодой комсомольчанин у себя дома

Экспертиза показала, что правоохранители изъяли у злоумышленника марихуану. Молодой человек хранил в своем доме более двух килограммов этого вещества. Во время допроса злоумышленник рассказал, что обнаружил кусты конопли в Комсомольском районе и сам изготовил из них наркотик.