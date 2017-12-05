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06:58 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Посетитель кафе устроил поджог, чтобы отомстить охраннику

В воскресенье, 3 декабря, около 6 часов утра произошло возгорание оконных рам в кафе на улице Петухова. Персонал заведения смог быстро справиться с огнем, в результате происшествия никто не пострадал.

Прибывшая оперативно-следственная группа отдела полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску установила, что к происшествию может быть причастен один из посетителей. Незадолго до возгорания между охранником кафе и нетрезвым мужчиной произошел конфликт.

Подозреваемый был задержан практически на месте — вернувшегося к зданию кафе 28-летнего местного жителя увидел один из работников, узнал его и сообщил полицейским. Задержанный признался, что после инцидента с охраной он приобрел немного бензина, облил окна и пожег их.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 167 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенные путем поджога).

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