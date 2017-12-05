Посетитель кафе устроил поджог, чтобы отомстить охраннику

Прибывшая оперативно-следственная группа отдела полиции № 8 «Кировский» Управления МВД России по городу Новосибирску установила, что к происшествию может быть причастен один из посетителей. Незадолго до возгорания между охранником кафе и нетрезвым мужчиной произошел конфликт.

Подозреваемый был задержан практически на месте — вернувшегося к зданию кафе 28-летнего местного жителя увидел один из работников, узнал его и сообщил полицейским. Задержанный признался, что после инцидента с охраной он приобрел немного бензина, облил окна и пожег их.