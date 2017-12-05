Шофер рейсового автобуса спровоцировал ДТП в Хабаровске

Источник: Губерния онлайн

В понедельник утром у остановки «Памятник партизанам» по вине водителя рейсового «Дэу» пострадал его оппонент по ДТП — хабаровчанин 1969 года рождения, который управлял микроавтобусом, сообщает портал «Губерния».

«Форд Фреда» ехал по улице Карла Маркса в направлении площади Ленина, коммерческий автобус — в направлении аэропорта. На встречной полосе «Дэу» оказался в результате попытки водителя увернуться от столкновения. Перед автобусом резко затормозила машина, и его шофер понял, что не успеет остановиться. 46-летний мужчина вывернул руль влево, после чего автобус занесло.

Водитель микроавтобуса с трудом смог выбраться из своей машины. Среди пассажиров «Дэу» нашлись два неравнодушных человека, которые оказали первую помощь пострадавшему.