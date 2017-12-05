Жестокое убийство в Алматинской области: Не вернулся со свадьбы

Трагедия произошла 27 октября. Житель Талгарского района Сунгат Сарсенхан отправился на свадьбу к другу. Но домой так и не вернулся. Как рассказали родственники, парня жестоко избили пятеро молодых людей. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Однако следователи задержали только двоих подозреваемых. Их обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

«Одного уже отпустили под залог, с троих вообще не было даже спроса. Через 15 дней приходят родители того, который сейчас в тюрьме сидит, прощение просят. Зачем мне прощать их? Ладно, если побили бы, другое дело, они же убили же моего сына», — говорит мать убитого Жазира Калыгулова. Адвокаты потерпевшей стороны требуют переквалифицировать дело на статью «Убийство» и привлечь к ответственности всех участников драки. «Человек умер на месте. Есть свидетели, которые дают показания. Но следствие не воспринимает эти доводы», — возмущается адвокат Камшат Есмухамбеткызы.