Жестокое убийство в Алматинской области: Не вернулся со свадьбы
В Алматинской области родственники убитого 23-летнего парня не согласны со следствием и требуют отправить дело на дополнительное расследование, передает телеканал «Астана».
В Алматинской области родственники убитого 23-летнего парня не согласны со следствием и требуют отправить дело на дополнительное расследование, передает телеканал «Астана».
Трагедия произошла 27 октября. Житель Талгарского района Сунгат Сарсенхан отправился на свадьбу к другу. Но домой так и не вернулся. Как рассказали родственники, парня жестоко избили пятеро молодых людей. Преступление зафиксировали камеры видеонаблюдения. Однако следователи задержали только двоих подозреваемых. Их обвиняют в хулиганстве и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
«Одного уже отпустили под залог, с троих вообще не было даже спроса. Через 15 дней приходят родители того, который сейчас в тюрьме сидит, прощение просят. Зачем мне прощать их? Ладно, если побили бы, другое дело, они же убили же моего сына», — говорит мать убитого Жазира Калыгулова. Адвокаты потерпевшей стороны требуют переквалифицировать дело на статью «Убийство» и привлечь к ответственности всех участников драки. «Человек умер на месте. Есть свидетели, которые дают показания. Но следствие не воспринимает эти доводы», — возмущается адвокат Камшат Есмухамбеткызы.
В настоящее время расследованием уголовного дела занимается следственное Управление Алматинской области.
«В ходе расследования этого уголовного дела обоснованно подозреваемые были задержаны. Их двое лиц. Один из которых подозревается в совершении преступления, предусмотренного статьей “Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть”, а второй задержанный подозревается по статье “Хулиганство”», — прокомментировал официальный представитель ДВД региона Кобейхан Нурахмет.