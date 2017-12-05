Во Владивостоке лихач, скрываясь от погони, наехал на девушку

Наряд дорожно-патрульной службы задержал злостного нарушителя в Советском районе Владивостока. Водитель автомобиля Тойота Приус, двигавшийся на большой скорости, оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, сообщает РИА «Восток-Медиа со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Инспекторы подали сигнал об остановке, но водитель проигнорировал это требование и увеличил скорость, создавая угрозу жизни другим водителям и пешеходам. Сотрудники ДПС начали преследовать лихого гонщика, из-за чего тот совершил наезд на 16-летнюю девушку в районе дома № 16 на улице Бородинской. В итоге полицейским удалось остановить автомобиль в районе дома № 57 на улице Полетаева.

За рулем иномарки оказался 41-летний житель Владивостока. Стаж вождения гражданина составляет 19 лет. Мужчина более 100 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в основном, — за превышение допустимой скорости. В сентябре 2017 года его лишили водительских прав на 59 месяцев.