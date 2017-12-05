Во Владивостоке лихач, скрываясь от погони, наехал на девушку
В сентябре его лишили водительских прав на 59 месяцев.
В сентябре его лишили водительских прав на 59 месяцев.
Наряд
Инспекторы подали сигнал об остановке, но водитель проигнорировал это требование и увеличил скорость, создавая угрозу жизни другим водителям и пешеходам. Сотрудники ДПС начали преследовать лихого гонщика,
За рулем иномарки оказался 41-летний житель Владивостока. Стаж вождения гражданина составляет 19 лет. Мужчина более 100 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в основном, — за превышение допустимой скорости. В сентябре 2017 года его лишили водительских прав на 59 месяцев.
Задержанный отказался пройти медэкспертизу на состояние алкогольного опьянения. Тем не менее, в отношении нарушителя сотрудники правоохранительных органов составили 54 административных материала за неуплату административного штрафа в срок, а также за нарушение правил дорожного движения на месте аварии. Помимо прочего полиция возбудила административное производство за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.