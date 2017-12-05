Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ США о новой форме РФ: русские просто смеются над Западом
В США женщина с пересаженной маткой впервые родила здорового ребенка
Свергнувший главу ЛНР министр стал фигурантом дела об убийстве
10 стран с самой дешевой ипотекой
Осужденная по делу «пьяного мальчика» хочет 10 млн руб. от отца
Минобороны подтвердило перехват разведчика США над Черным морем Военные раскрыли подробности перехвата американского самолета
Жители Тбилиси атаковали машину с российскими туристами
Литва окончательно прощается с Россией - эксперт
В гастроном на «гелике»: Интернет обсуждает украинскую бабушку
Олимпийский чемпион продает подаренный BMW X6
Климова выложила откровенный снимок - СМИ
СМИ: Подводный ракетоносец РФ впечатлил СМИ Запада
Ирина Шейк и Наталья Водянова блистали в модной съемке для Vogue
Дружба кота и двух золотистых ретриверов растрогала соцсети
СМИ: Лолита в платье-ночнушке устроила танцы в аэропорту Торонто
Пугачева пришла к дочери Киркорова в ботфортах
10 стран с самой дешевой ипотекой
Праздничное украшение окон: 25 новогодних идей
Фоторепортажи
8Суперлуние-2017
12В Шанхае прошел ежегодный показ легендарной марки Victoria’s Secret
04:36 (мск), источник: Восток Медиа

Во Владивостоке лихач, скрываясь от погони, наехал на девушку

В сентябре его лишили водительских прав на 59 месяцев.

Наряд дорожно-патрульной службы задержал злостного нарушителя в Советском районе Владивостока. Водитель автомобиля Тойота Приус, двигавшийся на большой скорости, оказал сопротивление сотрудникам правоохранительных органов, сообщает РИА «Восток-Медиа со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Приморскому краю.

Инспекторы подали сигнал об остановке, но водитель проигнорировал это требование и увеличил скорость, создавая угрозу жизни другим водителям и пешеходам. Сотрудники ДПС начали преследовать лихого гонщика, из-за чего тот совершил наезд на 16-летнюю девушку в районе дома № 16 на улице Бородинской. В итоге полицейским удалось остановить автомобиль в районе дома № 57 на улице Полетаева.

За рулем иномарки оказался 41-летний житель Владивостока. Стаж вождения гражданина составляет 19 лет. Мужчина более 100 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения, в основном, — за превышение допустимой скорости. В сентябре 2017 года его лишили водительских прав на 59 месяцев.

Задержанный отказался пройти медэкспертизу на состояние алкогольного опьянения. Тем не менее, в отношении нарушителя сотрудники правоохранительных органов составили 54 административных материала за неуплату административного штрафа в срок, а также за нарушение правил дорожного движения на месте аварии. Помимо прочего полиция возбудила административное производство за невыполнение законного требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 На кресло мэра Владивостока претендуют 60 человек – все фамилии
Хабаровские ориентировщики взяли бронзу Кубка мира
В США запретили въезд гражданам шести стран
Взрыв в зоне поиска подлодки San Juan был мощнее 100 кг тротила
Керимова обвинили во ввозе во Францию до 750 млн евро
Сирийские ПВО отразили атаку Израиля на пригород Дамаска
Минобороны раскрыло потери военнослужащих в 2012-2016 годах
Собчак сообщила о намерении создать партию после выборов
Названа основная версия неудачного запуска с Восточного
Спорт
ЦСКА сыграет в Манчестере за путевку в плей-офф Лиги чемпионов Для выхода в 1/8 финала армейцам необходимо победить с крупным счетом либо показать результат лучше, чем швейцарский «Базель» в параллельной встрече
Авто
Lamborghini представила внедорожник (первые фото и онлайн) Lamborghini представила внедорожник. Автомобиль под названием Urus будет одним из самых быстрых SUV на планете. И очень, очень дорогим
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
Брежнева, Гагарина, Валерия: все звезды на «Песне года 2017» Отметивший в прошлом году 45-летний юбилей музыкальный фестиваль вновь порадует телезрителей в праздничном эфире
Недвижимость
«Никогда не давайте стопроцентную предоплату!», или Как пережить ремонт
Средний срок ипотечного кредита в III квартале вырос на 4,3% - до 15 лет
Загородную усадьбу Наполеона III во Франции продадут за $675 тысяч
В Лондоне построят плавающую церковь с залом для йоги
Леди
7 модных брендов, у которых можно найти недорогой кашемир Даже по меркам масс-маркета кашемир — не самое дешевое удовольствие, но мы провели ревизию в магазинах российских и зарубежных брендов
Дети
Высоцкая рассказала о судьбе внебрачного ребенка Кончаловского Актриса поддержала супруга.
Все о ремонте
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Маленькая и бюджетная: ремонт однушки для студентки
История оформления квартиры в старом доме
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь