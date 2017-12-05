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04:40 (мск), источник: ДЕЙТА

Непростую муку везли приморским зэкам

Партию сотовых телефонов и комплектующих к ним нашли в мешке муки, направлявшемся на «зону», сообщили Deita. ru в ГУФСИН Приморья.

Крупная партия запрещенной продукции была обнаружена в ходе досмотра продуктов питания, предназначавшихся в столовую для осужденных.

Под видом муки в учреждение пытались передать 5 мобильных телефонов и комплектующих к ним предметов.

Михаил Грач.

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