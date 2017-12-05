Непростую муку везли приморским зэкам
Партию сотовых телефонов и комплектующих к ним нашли в мешке муки, направлявшемся на «зону», сообщили Deita. ru в ГУФСИН Приморья.
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Партию сотовых телефонов и комплектующих к ним нашли в мешке муки, направлявшемся на «зону», сообщили Deita. ru в ГУФСИН Приморья.
Крупная партия запрещенной продукции была обнаружена в ходе досмотра продуктов питания, предназначавшихся в столовую для осужденных.
Под видом муки в учреждение пытались передать 5 мобильных телефонов и комплектующих к ним предметов.
Михаил Грач.